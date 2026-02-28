Ana Prieto y Alejandro Guerrero, bronce en los 400 del Campeonato de España absoluto short-track

La atleta barreña Ana Prieto (Diputación de Valencia), que aún está en la categoría sub-23, y el algecireño Alejandro Guerrero (Cuevas de Nerja) se han colgado este sábado medallas de bronce en los 400 metros femenino y masculino en el Campeonato de España absoluto de short-track que se celebra desde el viernes en el Velódromo Luis Puig de Valencia.

Ana Prieto, que está completando una temporada formidable, fue segunda en su serie de la final y tercera en la clasificación definitiva, con un tiempo de 52.29, que además de suponer su mejor marca personal es nuevo récord de Andalucía absoluto de la distancia.

La marca de la atleta de Los Barrios la coloca séptima en la historia de los 400 a nivel absoluto y es la primera medalla individual absoluta que se cuelga en la ciudad del club al que pertenece (Diputación de Valencia).

Sólo dos atletas olímpicas, ambas olímpicas, consiguieron acreditar mejor tiempo que la pupila de Saúl Sáez en este Nacional. Por un lado Blanca Hervás (New Balance) y en segundo lugar Paula Sevilla (Nike Running).

Por su parte Alejandro Guerrero se ha colgado la primera medalla absoluta de su trayectoria. También en los 400 metros.

El atleta algecireño, que también fue segundo en su serie final, finalizó con una marca de 47.22. Sólo los internacionales Markel Fernández (FC Barcelona) y David García Zurita (Badajoz) recorrieron la distancia en menos tiempo.

La World Athletics (la Federación Internacional de Atletismo) aprobó en 2023 un nuevo formato de competición short track, que viene a sustituir al pista cubierta y que distingue entre pistas de 400 metros y de 200 sin importar que estén a cubierto o en el exterior