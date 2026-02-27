Ana Prieto y Alejandro Guerrero, a la final del Campeonato de España absoluto short track de atletismo

Ana Prieto, atleta internacional de Los Barrios, se ha clasificado para la final de la prueba de los 400 metros del Campeonato de España absoluto short track tras conseguir este viernes su marca personal en la competición que se celebra en el velódromo Luis Puig, en Valencia.

Prieto, que defiende los colores del club Diputación de Valencia, corrió la primera de las seis semifinales, ganando brillantemente su serie con marca personal de 53”29 y pase directo a la final de este sábado por la tarde. Ana Prieto se impuso a la olímpica y recórd de España de 400 metros vallas, Sara Gallego, segunda con 54”22. Un nuevo éxito para la joven barreña, que se vuelve a meter en una gran final absoluta, a pesar de ser aún de categoría sub-23.

En el Campeonato de España absoluto también compitió el algecireño Alejandro Guerrero, del Cueva de Nerja, en la prueba de 400 metros. Guerrero ganó su semifinal con marca personal de 47”20 y se clasificó por primera vez para una final absoluta, ganándole al olímpico Oscar Husillos.