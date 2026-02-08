La atleta barreña Ana Prieto, campeona de España sub-23 de 400 short track

La atleta barreña Ana Prieto se ha proclamado este domingo campeona de España sub-23 de 400 metros short track. Esta medalla de oro se traduce en el noveno título para la alumna de Saúl Sáez, que este curso vuelve a defender los colores del Diputación de Valencia. La algecireña Esther Cana (Atletismo Cordobés), finalizó sexta en la prueba de 800 de esta misma convocatoria y Marta Bernal (Atletismo del Sur), decimotercera en 400.

La jornada final del Campeonato de España sub-23 short track, que se ha celebrado a lo largo de todo el fin de semana en Sabadell (Barcelona) sólo ha hecho ratificar el dominio de Ana Prieto en el panorama nacional de los 400 metros. Si el sábado se impuso con claridad en su semifinal con un tiempo de 54’55’’, este domingo ha rebajado la marca a 53’71’’, subiendo a lo más alto del podio.

El registro de la mundialista de Los Barrios no sólo supone su mejor marca personal en esta distancia, sino también la mínima nacional absoluta. Dos logros muy valiosos que, debido a su trayectoria, empiezan a parecer injustamente menores.

La segunda plaza en los 400 fue para Natalia Rojas (Marathón) con 54’09’’ y completó el podio Elisa Lorenzo (Capex) con 54’98’’.

Dos algecireñas en liza

Completaron la participación campogibraltareña en esta competición dos atletas algecireñas que, como Ana Prieto, iniciaron su andadura en el Bahía y que ahora defienden los intereses de otros clubes.

El mejor resultado de estas últimas fue para Esther Cana (Atletismo Cordobés), sexta en la prueba de 800 metros con una marca de 2’13’’90.

El sábado finalizó su concurso Marta Bernal (Atletismo del Sur), que acabó decimotercera su semifinal de 400 metros tras parar el crono en 57’43’’, lo que le supuso finalizar en la decimotercera plaza entre todas las participantes.

El atletismo "short track" (pista corta) es la denominación oficial adoptada por World Athletics desde enero de 2024 para las competiciones en pistas de 200 metros. Sustituye al término "pista cubierta", permitiendo que estas pistas sean techadas, al aire libre o portátiles, unificando récords y saltos/lanzamientos bajo esta categoría de 200 metros.