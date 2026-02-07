La algecireña Paula Racero, del Atletismo Inmaculada, subcampeona andaluza sub-16 de pruebas combinadas

La algecireña Paula Racero, del Club Atletismo Inmaculada de Algeciras, se ha colgado la medalla de plata en el Campeonato de Andalucía de pruebas de combinadas de la categoría sub-16, que se ha celebrado este sábado en la pista del Centro de Tecnificación de Antequera (Málaga), donde la competición ha seguido en liza a pesar del temporal por las borrascas que azota a la mayor parte de la comunidad.

El atletismo de la ciudad ha vuelto a cosechar un nuevo éxito de la mano del Club Inmaculada y el incansable Pepe Beneyto. La atleta sub-16 Paula Racero se ha alzado subcampeona andaluza en el pentathlon con una puntuación de 2.681 puntos, mejor marca personal.

Racero, que es una atleta de primer año en la categoría, rubricó los siguientes resultados: 60 vallas (10.03, marca personal), salto de altura (1.52 metros, marca personal), salto de longitud (4.59 metros), lanzamiento de peso (6.63 metros) y 600 metros lisos (1.55.11, marca personal).