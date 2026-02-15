La barreña Ana Prieto arrasa con el Diputación Valencia en la Copa Iberdrola de atletismo

La barreña Ana Prieto, con la copa de campeona de clubes.

La atleta barreña Ana Prieto se colgó este sábado la medalla de oro con la entidad a la que representa, el Diputación de Valencia, en el Campeonato de España de categoría absoluta (Copa Iberdrola) en short track que se celebró en la pista cubierta del Velódromo Luis Puig de la capital del Turia. Prieto, que aún está en edad sub-23, fue clave en este triunfo, ya que venció tanto en la prueba de 400 como con el relevo 4x400.

Suma y sigue. La mundialista barreña Ana Prieto sigue escribiendo páginas de su cada vez más extenso currículum victorioso. Si la pasada semana se proclamaba campeona de España sub-23 de 400 a título individual, este sábado volvió a lucir medalla de oro, solo que con su equipo, el Diputación de Valencia, que se constató como el mejor.

La velocista internacional, pupila del incansable Saúl Sáez, se impuso con autoridad en la prueba de 400 metros lisos, con una marca de 53.66. Esta marca le supone una mínima absoluta que ya tenía garantizada y además aportó puntos muy valiosos para el triunfo de su club.

Completaron el podio en esta prueba Herminia Parra (Cuevas de Nerja) con 54.03 y Carmen Avilés (Playas de Castellón), con 54.07.

Ana Prieto formó parte, además, del relevo de 4x400 metros del Diputación de Valencia, prueba en la que su entidad se alzó también con la victoria, con un tiempo de 3:41.44, sumando el máximo de puntos. Completaban la formación las también internacionales Esperanza Cladera, Berta Segura y Carla Domínguez.

En la clasificación final por equipos, el Diputación de Valencia subió a lo más alto del podio con 96 puntos, por delante del Playas de Castellón (72) y FC Barcelona (62).

El Diputación de Valencia, con Ana Prieto (abajo, segunda por la izquierda) celebra su título

Las valencianas dominaron la competición de una manera aplastante, logrando el triunfo nada menos que en nueve de las trece pruebas, lo que les valió para alzar su vigésimo noveno título.

La venezolana Yulimar Rojas (FC Barcelona), que debutaba en esta temporada invernal, fue considerada la MVA de la competición, ya que voló en triple salto con una marca de 14.95, líder mundial del año y, por supuesto, récord del campeonato.

Representación algecireña

En este Campeonato de España femenino por clubes también participó la algecireña Alba Ruiz, cuarta en los 400 metros con una marca de 54.48. También fue cuarta en el relevo, con 3:47.00.

Alba Ruiz forma parte del Unicaja Jaén, que acabó en la séptima posición de la clasificación por equipos con 44.5 puntos.

Alba Ruiz, Alejandro Guerrero y Ana Prieto, el sábado en Valencia

En el Nacional masculino de clubes (Copa Joma) tomó parte Alejandro Guerrero, que fue cuarto en los 400 con 47.82 y quinto en la competición de 4x400.

Alejandro Guerrero está enrolado en el Trops Cuevas de Nerja, que fue octavo en la competición, celebrada también en Valencia.

El triunfo correspondió a la Real Sociedad, que celebraba así el primer título en short track en los 45 años de esta competición, que se une al que lograra en el ya lejano 1967 al aire libre.

La segunda plaza fue para el Fent Cami Mislata y la tercera para el Playas de Castellón, que defendía el título.