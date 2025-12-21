(106-81) El CB Algeciras somete al Motril y llega líder al parón navideño

El Club Baloncesto Algeciras sumó este domingo su décimo triunfo de la temporada al superar con claridad a Motril por 106-81, en un partido que desde el principio dejó claro quién mandaba en la cancha. La victoria permite a los que entrena el linense Miki Ortega llegar al parón navideño en lo más alto de la clasificación del grupo DA de la Tercera FEB y paliar el mal sabor de boca que dejó su inesperada derrota de la jornada precedente en la cancha del Novaschool.

Bien es cierto que para ocupar el liderato, el equipo de Algeciras se ha beneficiado del aplazamiento, al aparecer goteras en el pabellón, del encuentro que el otro equipo que suma diez victorias, el Jaén FS, debería haber disputado con el Murgi El Ejido. La pareja arbitral tomó esa decisión apenas dos minutos antes de la hora prevista para el salto inicial.

En lo que se refiere al duelo entre CB Algeciras y Motril, los visitantes plantaron cara durante los primeros minutos, manteniendo el marcador ajustado (21-18, minuto 8). Al final del primer cuarto, la ventaja local era apenas de cuatro puntos (27-23), aventurando un desenlace muy diferente al que realmente se produjo.

Pero la historia cambió pronto. En el segundo episodio, el CB Algeciras empezó a imponer su ritmo y apareció Berni García, imparable con 35 puntos (42 de valoración), para liderar un parcial de 14-3 antes del descanso que dejó el partido prácticamente decidido (58-36).

A partir de ahí, los algecireños se mostraron muy superiores y llegaron a superar la treintena de puntos de ventaja (72-39) mediado el tercer cuarto. Con el choque controlado, Miki Ortega pudo dar minutos a toda su plantilla, dejando a cada jugador participar en un encuentro completo que sirvió para pasar página tras la derrota ante Novaschool.

El cierre fue una auténtica fiesta navideña: villancicos en el pabellón, sonrisas en la grada y el equipo superando el centenar de puntos. Un triunfo cómodo que permite al CBA despedir el año con buen sabor de boca y en lo más alto de la tabla, lo que se traduce en que tiene los deberes hechos antes de las vacaciones.

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace

Los resultados de la duodécima jornada en el grupo DA de la Tercera FEB y la clasificación actualizada se pueden consultar en este enlace.

El CB Algeciras volverá a la competición el próximo sábado 10 de enero, cuando visite al CB Marbella a partir de las 17:30