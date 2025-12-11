El CB Algeciras encaja en su visita adelantada al Novaschool su segunda derrota de la temporada (101-88)

Segunda derrota de la temporada del Club Baloncesto Algeciras. El equipo de Miki Ortega ha perdido este jueves ante el Novaschool (101-88) en el partido adelantado de la 11ª jornada del grupo D-A de la Tercera FEB, disputado en el pabellón Añoreta del Rincón de la Victoria (Málaga).

Contundente revés del CB Algeciras en un partido que empezó dominando, pero que se complicó en los dos siguientes cuartos, sobre todo en el tercero. Los algecireños desenfudaron al pívot angoleño Norman Domingos, de 25 años y 2,07 metros, que debutó como relevo del pívot de origen senegalés El Hadji N'Gom, cortado esta misma semana. Domingos firmó 6 puntos y 3 rebotes en apenas 10 minutos de juego.

Los de Miki Ortega se llevaron el primer cuarto (19-22) ante un Novaschool que corroboró su progresión para tomar la delantera antes del descanso (46-42). Con esa escasa desventaja, los algecireños volvieron a sufrir tras la reanudación ante un rival muy anotador, que bordeó los 30 puntos en tres de los cuatro cuartos. Los de Algeciras trataron de limar diferencias en al acto definitivo, pero los malagueños no aflojaron ante una defensa que no tuvo su mejor tarde.

Edokpayi (22 puntos y 29 de valoración) encabezó la anotación de un CBA con otros cuatro jugadores en dobles dígitos de puntos.

El CB Algeciras se sitúa con un balance de 9 victorias y 2 derrotas y se mantendrá en la segunda posición pase lo que pase al término de la 11ª jornada. Sin embargo, el invicto líder Jaén Paraíso Interior FS tiene el sábado la oportunidad de escaparse a dos partidos si vence en Tíjola.