El CB Algeciras prescinde del pívot El Hadji N'Gom

El Club Baloncesto Algeciras ha anunciado este miércoles que prescinde de los servicios del pívot de origen senegalés El Hadji N'Gom.

El jugador, que llegó el pasado verano al Juan Carlos Mateo procedente del Jaén FS, había acreditado 5,1 puntos y 2,8 rebotes en los nueve partidos que ha disputado a las órdenes de Miki Ortega.

En su comunicado, el club, que habla de “un acuerdo para la desvinculación” de El Hadji N'Gom, le “agradece los servicios prestados y le desea la mayor de las suertes en su futuro profesional”.

El Ciudad de Algeciras ha adelantado a este jueves (19:30) el encuentro de la undécima jornada del grupo DA de la Tercera FEB que le enfrentará al Novaschool en Rincón de la Victoria (Málaga).

Los algecireños pasarían a compartir (con un partido más) la cabeza con el Jaén FS en caso de saldar esta contienda con victoria, mientras que su rival pasaría a ser el tercer inquilino de la tercera plaza.