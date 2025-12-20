(91-95) La ULB acaba el año con un triunfo de valor doble en La Zubia

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) ha cerrado este sábado 2025 con una victoria (91-95) a domicilio sobre un rival directo en la pelea por la salvación, La Zubia. Con este sufrido triunfo, que tuvo hasta muchas dosis de suspense, el conjunto que entrenan Iván Torres y Guillem Rueda corta una racha de cinco derrotas que amenazaba, en caso de prolongarse, con llevarle a la zona de máximo riesgo de la clasificación. Impresionante partido de Tury Seara, que anotó 38 puntos y firmó un 50 de valoración, merced, entre otras cosas, a sus siete rebotes.

La Zubia y ULB, con numerosas imprecisiones y demasiada aceleración, pusieron de manifiesto la delicada clasificación tanto de los de la Vega de Granada como de los de La Línea, que firmaron 7 de 17 en triples y 30 de 56 en tiros de campo.

Después del intercambio de golpes inicial, la ULB marcó el rumbo del primer cuarto y consiguió distanciarse hasta por nueve puntos (18-27) a falta de 1:40, aunque los locales recortaron al 23-27 al término del primer periodo.

Los de La Línea conseguían mantenerse por delante, aunque con distancias cortas, hasta que un triple de Antonio Mir a falta de 6:15 ponía a La Zubia por delante (34-32). Fue toda una advertencia para los visitantes, que lograron pronto tomar de nuevo el mando y llegaron a disfrutar de hasta seis puntos de renta, para irse al descanso 50-53.

El equilibrio, con alguna alternativa en el marcador incluida, fue la nota predominante de un tercer cuarto que los visitantes cerraron por delante (66-67) tras una canasta de Álex Valor en el último ataque de la ULB.

Las espadas quedaban en todo lo alto para los últimos diez minutos, en los que, esta vez sí, la ULB supo administrarse y a falta de 2:19 empezaba a acariciar la victoria (80-87). Los locales lograron acercarse a tres puntos (90-93), pero Seara —¿quién si no?— selló el triunfo forastero.

Además del propio Seara, superaron la decena de puntos por parte de la ULB Juanmi López (15) y David Stachovskij (12).

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace.

Los resultados de esta duodédima jornada, la última de 2025, en el grupo DA de la Tercera FEB, así como la clasificación actualizada al término de todos los partidos se pueden consultar en este enlace.

La Unión Linense de Baloncesto volverá a la competicion el sábado 10 de enero, cuando reciba al Ecoculte Almería en La Línea a partir de las 19:30.