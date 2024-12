Adrián Hernández: "Tuvimos suerte de no llevarnos más goles"

Algeciras/Adrián Hernández, entrenador del Yeclano, considera que el resultado del partido en el Nuevo Mirador fue "corto para el Algeciras" y el triunfo, "merecido". "En ningún momento entramos en el partido, correr si corrimos, pero mal, desubicados e irrreconocibles", criticó.

El técnico no quita "merito el Algeciras", pero entiende que su equipo no hizo lo que había entrenado durante la semana. "Eran cosas muy claras que habíamos hablado y no se han hecho. No me vale la excusa de las seis bajas, no me vale. Que te ganen porque tienen más acierto, bueno, pero que lo hagan cuando haces tácticamente todo mal es un desastre para mi".

Hernández cree que el Yeclano tuvo "una buena actitud", pero una absoluta falta de "concentración". "Ya nos pasó con el Alcoyano, pero este en Algeciras es el peor partido del año con diferencia para nosotros".

"El Algeciras es un equipo que juega bien, que ha pasado su proceso de bajas, más completo en extensión que el nuestro y muy bien trabajado por Fran, al que desde aquí le doy la enhorabuena. Nosotros no soportamos como ellos las ausencias, de hecho no hicimos nada de lo hablado, ni individual ni en colectivo. Con correr y tener orgullo no es suficiente", continuó el entrenador, que insistió en que el modo de afrontar el partido de su equipo "es inadmisible". "Hemos tenido muchísima mala fortuna este año en otros partidos, podría hacer una lista de situaciones, pero no esta vez. Esta vez la suerte fue no llevarnos más goles", apostilló.

Hernández advirtió que el Yeclano es "mucho más" de lo que dejó ver en La Menacha. "Estabamos muy bien fuera de casa, pero a este equipo no lo reconozco. No me ha gustado nada la imagen; podría mentir pero no sería la realidad", lamentó.

El entrenador espera que el Yeclano saque después de esta derrota "la casta, el orgullo y la concentración que siempre tuvo". "Yo voy a morir por los jugadores porque confío en ellos, pero lo que se habla hay que plasmarlo. Que el que me equivoque sea yo como ha ocurrido otras veces", concuyó.