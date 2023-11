El Algeciras repite en la carretera con un viaje a Linares para corregir el rumbo

Tras una semana en la que prácticamente no se ha hablado de otro tema que de lo ocurrido con Yac Diori en Alcoy, el Algeciras CF aparca un asunto aún por resolver para retomar la competición en el grupo II de la Primera Federación. El equipo de Lolo Escobar visita este sábado (20:00) al Linares Deportivo en la undécima jornada y lo hace agarrado a los puestos de play-off de ascenso en la cuarta plaza.

El Algeciras afronta su segundo desplazamiento consecutivo, un viaje al que llega tras haber encajado su segunda derrota del curso. Al revés en Murcia los rojiblancos contestaron con una victoria con el Ceuta en casa. El siempre complicado estadio de Linarejos se antoja un auténtico desafío para un vestuario ansioso por retomar la senda de los puntos.

Alineaciones probables Linares Deportivo: Ernestas; Dani Perejón, Molina, Rentero, Varela, Rodri, Moreno, Pepe Mena, Hugo Díaz, Llorente y Mawi. Algeciras CF: Lucho García; Roldán, Yac Diori, Juan Rodríguez, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Mario García, Iván, Diego Esteban y Zequi. Árbitro: José David Martínez Montalbán (Águilas, Murcia). Hora: 20:00 (11ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Linarejos, en Linares. Antecedentes: El Algeciras perdió por 2-0 la pasada temporada y venció por 0-3 la anterior, ambas en Primera Federación. Las dos visitas anteriores ante este Linares, en Segunda B, sendas derrotas.

Lolo Escobar mantiene las bajas por lesión de Rodrigo Sanz y David Martín -dos que parecen perdidos para la causa- y tampoco podrá contar aún con el delantero Stefan Milosevic. "Es una pena porque cada vez está mejor, lleva dos semanas muy buenas y nos podría aportar muchas cosas", lamentó el entrenador. Quien ya tiene toda la documentación en regla es el joven zaguero César Benavides, cuya entrada coincidirá con el partido de sanción de Admonio, que no podrá regresar a la que fue su casa.

El que podrá volver es Iván Turrillo. El capitán cumplió por acumulación de amarillas y regresará a un once que, salvo sorpresa, recuperará su aspecto habitual si Eric Montes está en condiciones. El mediocentro acabó fastidiado en Alcoy pero Escobar no lo mencionó entre las bajas o tocados. Lo que el entrenador del Algeciras sí dejó claro es que considera que solo dispone de un delantero.

"Delanteros en la plantilla solo hay uno, Javi Cueto. Amorrortu ha jugado en banda toda su carrera y Sardinero también es un futbolista de banda. Cueto es un chico sub-23 que está en formación, estamos intentando trabajarle y cuidarle, no podemos ponerle sobre sus espaldas que sea el delantero del Algeciras con 20 años, irá creciendo y hay que tener paciencia", explicó Escobar al ser preguntando en la previa.

Escobar es partidario de seguir poniendo lo que funciona: "Iván es determinante dentro de esta plantilla. Voy a seguir poniendo los once que crean que estén mejor. A día de hoy estoy contento, no nos ha pintado la cara nadie, hemos peleado todos los partidos y es para seguir en esta línea", afirmó el técnico, que dejó un mensaje claro: "No tengo ningún problema personal con ningún jugador de la plantilla, tengo un vestuario increíble".

El míster ha vivido "una semana normal" en la que extrajo "muchas conclusiones" de la derrota contra el Alcoyano. "Fue un partido de igual a igual, que se decide en un balón parado no bien defendido, pero volvería a hacer lo mismo. De hecho, hay un partido con Admonio y otro sin Admonio, cuando ellos inclinaron el campo porque no conseguimos que el balón se quedase arriba", argumentó.

La mayor incógnita para Escobar es cómo dosificará el Linares los esfuerzos tras la Copa: "Espero a un Linares con una plantilla muy parecida a la nuestra, con gente joven, tres o cuatro veteranos como Hugo Díaz, Mena... para dar empaque. Es un equipo con mucha pierna, con hambre y la mayor dificultad es predecir el once viniendo de Copa del Rey. Espero otro partido cerrado, igualado, de los que se deciden por detalles".

Para el técnico algecirista "la amargura" en estos momentos es "el lastre del campo" por no poder disponer del césped todo lo que quisiera. Lolo Escobar dice mantenerse aislado del ruido: "Yo sé que el equipo tiene que conseguir 45 puntos cuanto antes para salvarse. Hace mucho tiempo que dejé de mirar el entorno".