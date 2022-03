El Algeciras trae a los veteranos del Real Madrid al Nuevo Mirador

Los veteranos del Algeciras CF y del Real Madrid jugarán un partido benéfico en el estadio Nuevo Mirador el próximo 3 de abril a las 12:00. Los albirrojos han organizado esta cita para rendir homenaje a todos los algeciristas fallecidos recientemente y, en especial, a figuras relevantes como Juan Antonio García León, Jose Fernández El Negro y Eduardo Pérez.

Con Adolfo Aldana y Julio Cabello como embajadores preferentes, el Algeciras CF y el Ayuntamiento ha presentado este martes Un partido de leyendas, el nombre dado al encuentro que los veteranos madridistas y albirrojos jugarán el domingo 3 de abril en el Nuevo Mirador. La fecha ha sido elegida teniendo en cuenta que el primer equipo algecirista disputará su compromiso liguero de esa jornada el sábado 2 de abril (la visita al Villarreal B). Las entradas tendrán un precio simbólico de 5 euros y habrá dos paquetes familiares (12 euros para tres personas y 15 euros para cuatro).

Félix Sancho, el propietario del club y futuro máximo accionista de la SAD, ha resaltado "la importancia" de esta cita "como evento benéfico" y también "como homenaje a la pérdida de estas personas tan relevantes para el Algeciras y de todas las que ha formado parte de esta familia de alguna manera". El burgalés valora el hecho de que "venga una institución como el Real Madrid con sus veteranos" y invita "a que sea una fiesta y que el estadio siga su tónica de ambiente como en los partidos de Liga".

"Somos una de las aficionados que está siendo noticia en la Primera RFEF y creo que este evento es algo muy bonito", subrayó Sancho, que agradeció la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento y de Excem. Sancho explicó que la recaudación irá destinada a la asociación que los veteranos decidan.

En la presentación no han desvelado si la Quinta del Buitre podrá estar presente al completo o no, pero el sanroqueño Adolfo Aldana ha destacado lo "especial" de esta visita para todos los amantes del fútbol del Campo de Gibraltar. "Ojalá la rodilla me dejase jugar este partido", confesó Aldana, que recordó algunas anécdotas de cuando dio el salto al club blanco: "Antes de irme a Madrid estuve una temporada con Baby, Pérez Jiménez, Villa, Julito (Cabello)... Tuve la suerte de hacer la pretemporada y estar parte del año con ellos, así que es especial", señaló. "Dejé jugar en el 99 y hasta que me dejó mi rodilla alterné con los veteranos del Algeciras y del Madrid. Son dos clubes especiales para mí", reconoció.

"Tener a los veteranos del Real Madrid aquí es una ilusión", subrayó el algecireño Julio Cabello. "Que sea una fiesta para todo el pueblo de Algeciras y que disfrutemos de una ocasión tan bonita".

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, presidió la presentación del acto con la satisfacción de un partido que habla "en positivo" de la ciudad. "Es un orgullo porque acontecimientos así hacen de nuestra tierra un referente, un referente en positivo. Gracias al deporte y al Algeciras CF llegamos más lejos para proyectar buena imagen de una tierra maravillosa como la nuestra", celebró Landaluce.

Para el concejal de Deportes, Francisco Javier Rodríguez Ros, la visita de los veteranos del Madrid "es un sueño para los enamorados del fútbol y de un club tan grande como el Real Madrid". Ros celebra también "el homenaje a los veteranos del Algeciras y a personas tan señaladas como Eduardo, Juan Antonio y El Negro".

Nicolás Andión, el presidente institucional del Algeciras CF, se mostró "orgulloso" y habló de "un sueño para todos los que de alguna manera hemos estado luchando por el Algeciras durante tantos años".

Philippe Hatchwell, el CEO de Group Excem, dijo que "es un placer patrocinar" al Algeciras y este tipo de acontecimientos. "El Algeciras es un gran club con mucha historia, con una gran ciudad, su alcalde, el Puerto... Algeciras tiene un encanto especial".