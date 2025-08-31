El VAR sufrió dos apagones en su estreno en el Nàstic - Algeciras

Era un día de estrenos, también para el nuevo VAR de la Primera Federación. El sistema de videoarbitraje implantado esta temporada en la categoría de bronce, el conocido popularmente como VAR light, sufrió dos apagones momentáneos en su puesta de largo el pasado viernes en el partido entre el Nàstic de Tarragona y el Algeciras CF, que se decantó para los catalanes en la recta final. Así lo ha hecho constar por escrito el árbitro principal del encuentro, el valenciano Sergio Escriche en el acta arbitral.

Sergio Escriche -esta temporada la Federación ha cambiado la manera de denominar a los colegiados, ahora es por nombre y primer apellido, no por los dos apellidos- ha plasmado en el acta dos incidencias con el uso del VAR. La primera se produjo tras el apagón de luz general que dejó a oscuras al Nou Estadi de Tarragona tras el primer gol del partido y que no permitió revisar el 1-0 de los locales. Es verdad que en el tanto de Óscar Sanz no se apreció a simple vista ninguna infracción, pero el tanto no pudo ser revisado como manda la norma a partir de este curso.

Así lo detalla Escriche: "En el minuto 26, tras la consecución del gol local, justo en el momento de realizar la revisión de vídeo del mismo, se apagó la luz en el estadio durante 15 minutos, impidiendo realizar la revisión del gol. Cuando volvió la luz, el operador de vídeo me comunicó que no se disponían de imágenes para revisar la acción del gol. Este hecho fue comunicado a entrenadores, delegados y capitanes de ambos equipos. El operador de vídeo me comunica que es posible seguir utilizando la tecnología FVS tras la reanudación del juego", relata el colegiado.

No fue la única incidencia, ya que Escriche desvela una segunda desconexión: "En el minuto 46 el operador de vídeo comunica al cuarto árbitro que la tecnología FVS ha dejado de funcionar y no se disponen de imágenes para revisar a partir de ese momento. Este hecho fue comunicado a entrenadores, delegados y capitanes de ambos equipos. En el minuto 48 el operador de vídeo comunica al cuarto árbitro que de nuevo la tecnología FVS está disponible, comunicándose de nuevo este hecho a ambos equipos".

La disponibilidad del VAR desde el minuto 48 sí permitió al árbitro revisar el empate del Algeciras, obra de Iván Turrillo en el minuto 49, y el segundo tanto del Nàstic, ya en la recta final, en aquella malograda falta cuyo rechace cazó Kaptoum. De hecho, el entrenador algecirista, Javi Vázquez, solicitó una segunda revisión de la acción con su primer challenge y el técnico agotó la segunda posibilidad en el último tramo por un posible agarrón a Manín dentro del área que quedó en nada.

Al margen de estos dos fallos momentáneos del VAR, se puede decir que el debut del nuevo sistema funcionó de manera satisfactoria para los dos equipos cuando reclamaron la asistencia, aunque en este caso fue únicamente el Algeciras el que echó mano de sus dos opciones de revisión. Javi Vázquez explicó en la rueda de prensa posterior que gastó ambos cartuchos porque son herramientas que están en manos de los entrenadores para usarse.

El Nuevo Mirador vivirá su prueba de fuego particular con el VAR el próximo domingo en la segunda jornada liguera, en el estreno como local de los rojiblancos ante el Marbella (domingo a las 12:00). El club tiene por delante la responsabilidad de tener acondicionas las instalaciones para los operadores de cámara y vídeo, además de un lavado de cara general de las gradas después de lo visto en el Trofeo Virgen de la Palma.