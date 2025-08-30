Javi Vázquez valora la "personalidad" del Algeciras por encima del resultado del debut liguero

Orgullo y cabreado. Estas dos sensaciones se mezclaron en el ánimo de Javi Vázquez tras el debut liguero del Algeciras CF, que cayó derrotado en Tarragona ante el Nàstic el pasado viernes por la noche. El técnico se queda con todo lo bueno que hizo su equipo, que a su juicio fue mucho, a pesar del resultado. El madrileño entiende que esos "pequeños detalles" que costaron dos goles no deben eclipsar "la personalidad" y "la actitud" que los algeciristas mostraron en la primera jornada de competición del grupo II de la Primera Federación.

"Creo que hicimos un muy buen partido, hay que valorar el contexto", expresó el entrenador en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Los goles, como todos los que hay, son detalles individuales, pero en lo que respecta a la parte colectiva, táctica y en cuanto al nivel de la actitud de los jugadores fue una pasada. Estoy orgullosísimo, evidentemente con un cabreo importante porque no merecimos perder para nada, pero esos pequeños detalles cayeron a su favor", manifestó el madrileño.

Vázquez no quiso cebarse con las dos acciones que dieron lugar a los goles del Nàstic. En el 1-0 hay más acierto de los locales con el genial pase de Pau Martínez a Óscar Sanz, pero e el 2-1 se sucedieron una serie de desafortunados errores que dejaron en bandeja el 2-1 a Kaptoum después de que Iván Turrillo hubiese igualado al inicio de la segunda mitad. "No me gusta poner el foco en los goles", aseguró. "Existen muchas malas de tomas de decisiones durante un partido y en este caso ocurrieron un cúmulo de pequeños detalles que caen en contra. Igualmente, las hubo en el otro lado y no hicimos gol, pero no me gusta penalizar, el fútbol es un deporte de errores, de ejecuciones, y es una parte más del juego. A intentar minimizarlo", zanjó.

El míster del Alegciras prefiere "valorar más cosas" y se queda "en ese porcentaje alto en el que hicimos un partido muy serio en un contexto muy difícil". Vázquez sostiene que "tras encajar no nos vinimos abajo, fuimos capaces hasta de ser mejores en la segunda parte, creciendo en el partido, por eso me voy cabreado porque creo que no merecimos la derrota", insistió.

El preparador hizo uso de sus dos opciones de VAR para revisar sendas acciones y lo justificó: "La primera es en el gol (el 2-1) porque contemplamos que Kaptooum salía más cerca de esa línea de barrera y la segunda, agotando la posibilidad que teníamos, porque Manín nos pedía dentro del campo un agarrón dentro del área que el árbitro entendió que no fue suficiente. Creo que son opciones que tenemos que usarlas", argumentó.

Sobre el plan de partido del Algeciras en Tarragona, Javi Vázquez señala por donde iban los tiros: "Los primeros 20-25 minutos la intención era encontrar situaciones más directas para que ellos no tuvieran tanta alegría. Justamente el gol y el apagón coinciden con ese cambio que teníamos pautado. El gol de ellos nos permitió liberarnos un poco también porque en ese primer tramo no éramos capaces de retrasar sus líneas sin ser un dominio aplastante. Me gustó mucho la personalidad del equipo, valoro que tras el empate fuimos capaces de defender muy bien, ser superiores a los minipuntos. El gol no viene como consecuencia de un sometimiento porque nosotros estábamos jugando a lo que queríamos en esos minutos", expresó.

Las buenas sensaciones, no obstante, no reportan puntos, aunque el entrenador rojiblanco mira más a largo plazo: "Para mí es una victoria por encima del resultado, el equipo ha sido un equipazo, no sentía que estuviéramos fuera de casa ni que jugáramos contra el Nàstic. Son muchas cosas las que hicimos, por eso estoy feliz y orgulloso, y cabreado porque esta oportunidad pasa y siento que podíamos haber puntuado".