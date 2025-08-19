TV Football Club abarata la oferta para ver los partidos del Algeciras CF en la nueva temporada

La oferta de plataformas y canales dónde ver en televisión y en otros aparatos con acceso a internet los partidos del Primera Federación, categoria en la que compite el Algeciras CF, crece cada día, desde el cambio de modelo que se está aplicando por la Real Federación Española de Fútbol. Se ha pasado de tener una única opción, como era FEF.TV, a disponer de varias posibilidades. La última que la RFEF ha dado a conocer es la de TV Football Club, que ofrece acceder a ver los veinte partidos de cada jornada de la tercera competición del fútbol español a un precio de 65 euros por temporada.

La entidad federativa, y con razón, ya cataloga el nuevo campeonato que empezará a disputarse el próximo viernes, día 29, como "temporada histórica en lo que a cobertura audiovisual y retransmisiones en directo se refiere", cuya primera jornada abrirá el cuado albirrojo en el grupo II, visitando al Nàstic de Tarragona.

La plataforma TV Football Club, impulsada por futbolistas como Álvaro Negredo, Adrián San Miguel o Coke Andújar, ofrecerá a través de su servicio en streaming los 760 partidos del campeonato regular en los dos grupos de la categoría, completando así una oferta mediática sin precedentes para los aficionados de los 40 equipos participantes, idéntica a la que también ofrece la plataforma de la Liga +, aunque a un precio menor.

Apenas hace dos días, la RFEF también anunció en su web que Digi TV, una plataforma disponible en toda España, se sumaba a la oferta de los diez mejores encuentros de cada jornada. Esta opción consolidará a sus actuales abonados, principalmente, y podrá incluir a otros porque no aumenta su actual precio. Facilita la visión de más de 100 canales de cine, series, deportes, documentales y entretenimiento por 7 euros al mes, y quienes contraten el Pack Deportes por 3 euros adicionales pueden acceder a todos los partidos de la temporada 2025/2026 de LaLiga Hypermotion, incluidos los playoff de ascenso a Primera División. Este pack también cuenta con canales temáticos como Iberalia Original, Iberalia 100% Caza e Iberalia 100.