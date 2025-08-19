La RFEF informa a los árbitros de Primera Federación sobre el VAR barato

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol reunió a los árbitros de Primera Federación, categoria del Algeciras CF, para presentar el Football Video Support (FVS), conocido popolarmente como el VAR barato, nuevo sistema de revisión de vídeo que se pondrá en marcha esta temporada. Durante los tres días que ha duró la concentración, los árbitros recibieron clases teóricas sobre el uso y los procedimientos del FVS, así como una serie de sesiones prácticas sobre el césped para poder familiarizarse con la nueva herramienta.

El VAR de Primera Federación, que está probando la FIFA y la IFAB, tiene características muy distintas en su aplicación en comparación con el sistema que se aplicar en la Primera y segunda divisiones del fútbol español, y competiciones europeas y de selecciones. En el caso de Primera Federación serán los entrenadores los que tenga la opción de revisar jugadas, ya sean expulsiones, penaltis, goles, o confusiones de identidad.

El seminario celebrado en las instalaciones federativas sirvió también para llevar a cabo, según informó la RFEF, "un exhaustivo control físico y teórico de cara a la temporada 2025/26". En la nueva edición de la competición que volverá a disputar el Algeciras CF se aplicarán algunas novedades arbitrales, como ya está ocurriendo en ligas superiores.

Los colegiados continuarán trabajando todos los aspectos técnicos y físicos que permitan iniciar la temporada con las máximas garantías y preparación.