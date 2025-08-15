La RFEF oficializa la llegada del VAR barato esta temporada a la Primera Federación

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado en su web que en la nueva temporada en Primera Federación, donde milita el Algeciras CF, que comenzará el próximo viernes día 29, cada partido dispondrá de un sistema de revisión de arbitraje a demanda de los entrenadores de algunas jugadas. Es lo que se está denominando Video Football Support (FVS), que en España se conoce como VAR "low cost", que podría traducirse como VAR a precio asequible o barato, en comparación con el que viene aplicándose en las dos categorías principales del fútbol español.

El público que acuda a los estadios de Primera RFEF, como seguirá siendo el Nuevo Mirador, observará que habrá una pantalla de televisión a pie de campo, donde consultarán los árbitros las jugadas demandas como duda. No existirá una sala de vídeo arbitraje, y ahí estará la razón del abaratamiento del sistema que la RFEF anuncia que se aplicará en la tercera categoría del fútbol español. La entidad federativa lo considera como un paso "hacía la excelencia en sus competiciones, con una apuesta decidida junto a los clubes participantes por dotar a la Primera Federación Versus E-Learning de todos los recursos para que el fútbol esté a la altura de los profesionales, los clubes y las aficiones de todos los equipos participantes".

El nuevo sistema que se aplicará en la temporada que está a menos de dos semanas de su comienzo, que los algeciristas podrán ver in situ en la segunda jornada, cuando los albirrojos se enfrente al Marbella, está siendo ensayado por la FIFA y la IFAB. La RFEF considera que "dotará a la categoría de un mayor rigor y transparencia arbitral, así como de una mejora del espectáculo". También será utilizado en la Copa Mundial Masculina Sub-20 Chile 2025, tras haber sido implementado en torneos como la Copa Mundial Femenina Sub-20 Colombia 2024, Copa Mundial Femenina Sub 17 de República Dominicana 2024.

Como ya adelantaron medios de comunicación, serán los entrenadores quienes podrán reclamar la revisión de imágenes de una jugada polémica. Los supuestos en los que el FVS puede ser utilizado son los siguientes: Gol / No gol; Penalti / No penalti; Tarjeta roja directa; y confusión de identidad. Para solicitar la revisión, los entrenadores deberán entregar una tarjeta al cuarto árbitro en el mismo momento en el que se produzca la acción. Con este sistema la competición evita que los partidos sufran retrasos excesivos. En caso de que el juego se reanude antes que reclame el entrenador la revisión, la jugada en cuestión no podrá ser modificada.

Cada equipo cuenta con dos solicitudes de revisión por partido y en el caso de que la decisión sea corregida, el club implicado recupera la solicitud. Cabe destacar que una vez realizada la solicitud (tarjeta de revisión entregada al cuarto árbitro), no podrá retirarse.

Las revisiones se llevarán a cabo junto al terreno de juego donde existirá un monitor desde donde los árbitros principales llevarán a cabo la verificación.