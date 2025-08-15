El primer rival del Algeciras renuncia a un fichaje por el rechazo de su afición

El primer rival del Algeciras CF, el Nàstic de Tarragona, al que se enfrentará el próximo viernes, día 29, abriendo una nueva temporada en Primera Federación, renunció a formalizar el fichaje del defensa José Manuel Calderón al comprobar el gran rechazo que provocaba la posible incorporación de este futbolista a la disciplina tarraconense. La movilización de los seguidores se produjo a partir de circular un vídeo del jugador en el que insultó a los catalanes durante la celebración del ascenso a Segunda División con su anterior club, el Córdoba CF.

Apenas habían pasado cuatro horas desde el anuncio del fichaje de Calderón por el Nàstic, el pasado día 12, cuando el club dio marcha atrás. Club y jugador habían acordado un año de contrato, con uno más opcional. Primero la entidad difundió que la "nueva incorporación aportará contundencia, calidad y anticipación en el lateral izquierdo del esquema táctico grana, y además sumará polivalencia".

Poco más tarde, tras conocer la reacción de una mayoría de su afición, informó sobre su renuncia: "El Club, que representa a una ciudad y a una afición orgullosa de su historia, de su identidad y de sus valores, considera que cualquier incorporación debe estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad social que nos caracterizan. Lamentamos las molestias".

Calderón recordó a los muertos de los catalanes en un vídeo subido a Instagram desde el interior de un autobús, durante la celebración del Córdoba por su ascenso a La Liga Hypermotion, tras superar al Barcelona Atlético. Luego el futbolista pidió perdón por sus palabras, tras comprobar que las imágenes se habían hecho virales.