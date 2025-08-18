La oferta para ver por televisión al Algeciras se multiplica con la entrada de La Liga+

Los seguidores de los equipos de Primera Federación, entre ellos los del Algeciras CF, tienen una oferta ante sí para ver por televisión a su equipo y seguir al resto de clubes que compiten en el mismo grupo como nunca la han tenido. La entrada de La Liga+ en la producción de las imágenes de cada partido ha multiplicado las opciones para ver el campeonato por televisión o en otros formatos digitales. Atrás queda cuando la única opción que era FEF.TV.

La última en anunciarse fue, precisamente, la opción de abonarse a todo el paquete de partidos de cada jornada, que serán veinte y que podrán seguirse por la propia plataforma de La Liga+, desde el mismo precio mensual que existía durante la pasada temporada a través de FEF.TV, que fueron 12,99 euros.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en su comunicado oficial, informó que el contenido, que también se podrá disfrutar a la carta, se comercializará desde los mencionados 12,99 € al mes, "con diferentes paquetes que permitirán ampliar la flexibilidad y personalización de acuerdo con los intereses de todos los usuarios. Además, también estarán disponibles a través de LALIGA BARES, la única oferta deportiva con licencia para su emisión en establecimientos públicos".

Quedaría por saber cómo se organizan los denominados "paquetes", una información que todavía no está disponible en la plataforma de la Liga+, ya que los primeros partidos a retransmitir se celebrarán el viernes, día 29, entre ellos el Nástic Tarragona-Algeciras CF, que abrirá jornada en el grupo II de Primera Federación.

El aficionado también podrá optar a ver diez partidos de cada jornada, a seleccionar por Movistar+ en su canal 52, a un precio de 9,99 euros. La contratación de esta oferta no supondrá asumir un compromiso de permanencia, por lo que el seguidor podrá darse de alta o baja cuando quiera. Otras operadoras están anunciando que retransmitirán partidos de Primera Federación, con precios reducidos como Zeber y +Media.

Las posibilidades para los aficionados se amplían en diferentes comunidades autónomas, con la incorporación de las televisiones de cada una de tales comunidades. Hasta el momento, en el caso de Andalucía, Canal Sur TV no se ha pronunciado sobre la Primera Federación, y sí ha trasladado a su audiencia que retransmitirá partidos de La Liga Hypermotion. La cadena autonómica andaluza si emitió las eliminatorias de equipos de la comunidad que se jugaron la fase de ascenso a Segunda División.

La gestión de los derechos audiovisuales era uno de los temas que más vienen preocupando a los clubes de Primera Federación, entre ellos la entidad de La Menacha, por cuanto las promesas de ingresos que se han ido anunciando desde la creación de la categoría nunca han llegado a cumplirse. El modelo de un único operador, FEF.TV, implantado en la presidente de Rubiales al frente de la RFEF, no ha cubierto las expectativas y las necesidades. El nuevo sistema multiplica las opciones de acceso para los aficionados, y al final de temporada podrá hacerse balance si se ha conseguido aumentar los ingresos a distribuir entre los clubes.