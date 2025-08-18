El ex algecirista Zequi Diaz regresa al Atlético Sanluqueño

El extremo y ex jugador del Algeciras CF Zequi Díaz ha vuelto a fichar por el Atlético Sanluqueño, rival de los albirrojos en el grupo II de Primera Federación la temporada 2025-2026, a punto de empezar. El delantero regresa al equipo de su ciudad, del que salió tras ascender con él a la categoría en la que ha jugado después con hasta tres clubes diferentes. El Xerez CD habría mostrado interés para incorporarlo a sus filas, según refirió Ángel García en su cuenta de X denominada Cazurreando, aunque el periodista desvelaba las conversaciones que mantenía el delantero con el club de su ciudad.

Zequi empezó vistiendo la camiseta albirroja cuando abandonó Sanlúcar, y fue en el Nuevo Mirador donde pasó por sus mejores momentos a lo largo de la temporada 2023-2024. De hecho, se convirtió en el máximo goleador, con seis tantos, y jugó 37 partidos, de ellos 29 como titular. Contaba con un año más de contrato, pero decidió abandonar La Menacha. Algo se rompió en su relación con la afición, y pudo que también con el club.

Puso rumbo a Alicante, a engrosar las filas del Intercity. Con la camiseta negra disputó 21 partidos, 20 de titular. Solo marcó dos goles, en prácticamente la mitad de la temporada porque viajó a Marbella en diciembre de 2024. En la ciudad de la Costa del Sol las cosas no mejoraron. Apenas jugó poco más de 400 minutos, partiendo solo cuatro partidos en el once titular. También contaba con un año más de contrato, pero el club y el jugador acordaron su marcha.

Ni el Atlético Sanluqueño ni el futbolista han informado sobre la duración del contrato con el que vuelve a su tierra. El club ha sido escueto en su comunicado: "Canterano de nuestro equipo y con un reciente glorioso en la temporada 22/23, donde ascendería a Primera RFEF con el equipo verdiblanco, viene de disputar 72 partidos en las últimas 2 temporadas, pasando por Algeciras CF, Intercity y Marbella FC. Ocho han sido los goles en Primera RFEF, tras los 15 anotados con el Atlético Sanluqueño CF, siendo uno de los artífices del celebrado ascenso".