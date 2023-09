La transición tranquila de Lolo Escobar en el Algeciras

El algecirismo va descubriendo poco a poco a Lolo Escobar y, de momento, lo hace con resultados. El técnico del nuevo proyecto en el Nuevo Mirador ha caído de pie, aunque es consciente de que esto solo acaba de empezar y de que en el fútbol se pasa del blanco al negro con suma facilidad. Por lo pronto, el extremeño criado en Madrid tiene al Algeciras CF en aguas mansas tras haber arrancado la temporada de la Primera Federación con cinco puntos en las tres primeras jornadas. El mejor arranque de los rojiblancos desde que dieron el salto de categoría.

En lo estrictamente deportivo, el Algeciras de Lolo Escobar está en formación, como él mismo dice, "en proceso", como la mayoría de escuadras a estas alturas. En ese periodo de conjuntarse y de maduración, el entrenador está tratando de instaurar un estilo que en los primeros encuentros está calando más por la actitud que por el envoltorio. Los marcadores, lógicamente, están ayudando a asimilar las novedades.

El Algeciras ha pasado de unas formas muy reconocibles en las dos últimas temporadas -con sus pros y sus contras- a una manera diferente de entender el juego que todavía está por concretarse. Es pronto para extraer conclusiones pero parece que el club y el entrenador van de la mano en la identidad que quieren sobre el terreno de juego: un conjunto más de obreros que de nombres rutilantes, un bloque por encima de individualidades, de futbolistas con hambre por crecer o reengancharse en la rueda.

Lolo Escobar no quiere ser un técnico de ideas fijas. Repitió el once en las dos primeras jornadas (Baleares y San Fernando) pero, antes de la salida a Granada, advirtió que haría cambios. Que no era dado a mantener una alineación ni de caer en el inmovilismo. ¿Su intención? Tratar de anticiparse a un traspié que todavía no ha llegado pero que sin duda llegará.

Escobar también pretende tener enchufados a los máximos posibles dentro del vestuario. El de Don Benito sabe que es imposible tener a todos contentos pero es partidario de que exista una rotación amplia en la que muchos puedan aportar y sentirse con posibilidades de saltar al once en cualquier momento. La temporada puede hacerse muy larga, sobre todo cuando empiecen a llegar lesiones, sanciones y demás contratiempos.

El técnico también tocó el dibujo en Granada. De jugar con un delantero puro pasó a una formación más pesada por el centro sin un 9 puro. Casi le sale la jugada redonda. En cualquier caso, Escobar demostró que puede (y debe) tener un plan B y que no es reacio a desplegar la pizarra, que hoy en día se ha convertido más bien en una tablet.

En las distancias cortas, el míster algecirista se ha revelado como una persona cabal y espontánea, que habla bastante claro en rueda de prensa, sin vericuetos ni misterios.

Escobar no lo tenía fácil de llegada. Su fichaje levantó revuelo porque su salida del Hércules requirió negociaciones. El técnico aterrizó en una plaza en plenos cambios estructurales y de propiedad, donde el final de temporada, la salvación in extremis y la marcha del anterior entrenador habían dejado un mar de fondo extraño. Desde el día uno, Lolo Escobar se rodeó de la que hace llamar su "guardia pretoriana" y se puso a trabajar a piñón. Además de cinco puntos de nueve, el técnico ha conseguido una transición tranquila.