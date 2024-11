Mario Fuentes: "Hubo un agente externo que nos perjudicó con predisposición desde el túnel de vestuarios"

Mario Fuentes, el técnico del Atlético Sanluqueño, se mostró muy crítico con el árbitro principal del partido tras el empate con el Algeciras CF. El preparador entiende que Ruipérez Marín condicionó el resultado, pero sobre todo se quejó por el trato recibido del colegiado albaceteño.

"Tal y como se puso después de la expulsión y de que nos empataran, un punto era complicado el conseguirlo, pero es verdad que en un robo de balón nos ponemos por delante y en el tiempo añadido te hacen ese gol... que es ahondar en la herida que llevamos desde hace mucho tiempo. Estamos haciendo méritos para sacar los tres puntos y al final por pequeños detalles nos están condenando. A esto se suma que tuvimos un agente externo que influye, que no fue el Algeciras, que hizo un buen partido", sentenció y se explicó. "Hubo un agente externo que nos perjudicó con predisposición desde el túnel de vestuarios antes de pitar el inicio del partido amenazando a nuestros jugadores y no creo que sean situaciones que se tengan que vivir en esta categoría", denunció. "Que amenace a nuestro portero de que le va a expulsar, al capitán, cuando hay un penalti clamoroso a Alain que puede ser el 2-0, se acerca Luis Vacas andando y directamente le enseña amarilla, luego le expulsa... No es escurrir el bulto, los responsables somos el cuerpo técnico y los jugadores, pero ya está bien con determinadas circunstancias que nos están hartando".

Preguntando sobre por qué podría tener esa actitud el árbitro, Fuentes contestó: "No lo sé, es un árbitro que nos ha pitado varias veces, han pasado cosas y hoy (por este sábado) creo que empezamos de cero, sin rencores. Al terminar me dirigí a él y le pregunté si le pasaba algo con nosotros y me ha expulsado por ir a hablar", aseguró.

"Este club lleva muchísimos años de historia, hay gente que se deja la vida por sacar su carnet de socio, jugadores que se han movilizado a venir por una oportunidad deportiva, nosotros nos dejamos la vida por esto, lo mínimo que pedimos es respeto. Que luego fallan, somos nosotros los primeros en fallar por eso estamos ahí abajo, pero un trato humano. Yo lo de hoy me ha parecido alucinante", afirmó.

En cuanto a lo deportivo, Fuentes entiende que se trató "de un partido con mucha emoción entre dos rivales que queremos salir de abajo".

"Hicimos un primer gol muy bueno y la primera parte la dominamos sin ocasiones pero ellos apenas nos tiraron a puerta, lo teníamos controlado", relató. "No salimos bien en la segunda parte y en esa segunda parte sin tensión nos llegó un penalti que puede pitar, hay cien en un partido y nos tocó a nosotros. A partir de ahí, la expulsión de Luis, ellos cometen un error en nuestro 2-1... el partido tuvo fases buenas de ambos y muchos errores impropios que se deben a que estamos abajo", valoró.

"La realidad es que estamos apenados pero nos tenemos que levantar porque el equipo está combatiendo y compitiendo", zanjó.