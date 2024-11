Fran Justo: "Tenemos que madurar y espabilar, ya va siendo hora"

"No te pueden meter un gol en el minuto uno, no te pueden meter un gol quedándose con diez el rival y regalando como hemos regalado". Autocrítico y tajante. Así se mostró Fran Justo, el entrenador del Algeciras CF, tras el empate in extremis de los albirrojos en Sanlúcar. El técnico valoró la capacidad de reacción de sus jugadores, pero asume que el equipo no supo aprovechar la superioridad tras quedarse el Sanluqueño con uno menos por la expulsión de Vacas. "Tenemos que madurar y espabilar, ya va siendo hora, que estamos en diciembre", aceptó.

El técnico albirrojo dio su valoración sobre "un partido complicado" y se explicó: "Entramos de la peor manera posible y es una losa, más contra un rival que acumula mucha gente detrás de la pelota y en un campo complicado. Creo que el equipo se repuso, poco a poco, con el juego que queríamos porque nos interesaba un partido largo. Tras el descanso, encontramos el empate y cambia el partido con la expulsión. Ahí estaba más para nosotros que para ellos, lo único que teníamos que hacer era no cometer un error. Lo cometimos y nos costó el partido", lamentó. "Con nuestra manera de jugar, cocinando las situaciones, lo normal es que aparecieran esos espacios. La lástima es que ya con el gol en contra encontramos el empate pero con muy poquito tiempo para buscar el tercero", agregó.

Justo vio un encuentro con "un ritmo alto" y "dos equipos que querían ser protagonistas, que exigían presiones altas". "Fuimos los dos a los duelos como hay que ir, pero a veces los pierdes", reconoció.

Sobre la acción del 2-1, el gallego no puso peros: "Es muy grave. Fuera de casa en esta categoría para ganar tienes que hacer partidos casi perfectos. Si cometes errores no forzados... pero parece que estamos en ese momento en que además un fallo te cuesta el gol".

"Tenemos que dejar la portería a cero porque cada vez que hay una ocasión del rival nos entra para dentro y el portero de ellos hizo dos o tres intervenciones muy buenas. Está claro que no estamos siendo contundentes en las dos áreas y esto nos está alejando de ganar", reflexionó Justo.

"Tenemos que madurar, que espabilar, ya va siendo hora, que ya es diciembre, aunque también es el peaje que tenemos que pagar con la plantilla que hemos diseñado", argumentó. "Los chicos demostraron los fuertes que están al saber reponerse, la lástima no hacer el gol antes y no haber cometido el error en el momento que el partido se te pone para ti".

Justo agradeció el respaldo de la hinchada: "Fue emocionante ver cómo estaba eso de afición, sentíamos que estábamos como locales, se merecían una victoria y estamos en deuda con ellos. Estamos molestos porque nuestro objetivo es ganar", sentenció.