Sandroni: "El penalti nos dejó tocados y el Algeciras se vino arriba"

Alejandro Sandroni, el entrenador del CF Intercity, entiende que la derrota ante el Algeciras CF quedó marcada por el penalti fallado por su equipo con el 0-0. El míster de los locales tenía claro que el partido iba a decantarse por un solo gol. "El partido era para quien se pusiera por delante", manifestó.

"El penalti nos dejó tocados y el Algeciras se vino arriba", reconoció el técnico del Intercity, que dio su valoración sobre lo ocurrido: "Fue un partido como esperábamos, ante un buen rival, como todos los de la categoría, igualado. No se puede generar mucha ventaja con el estado del campo, pero estuvimos bien. Tuvimos algún desajuste en la primera parte aunque no sentí peligfro del Algeciras en esa primera parte. Ajustamos e iniciamos bien en la segunda mitad, con juego alto y la ocasión del penalti. En el tiempo que llevo aquí no había visto fallar uno a Álvaro. Luego, ellos con el córner se adelantaron. Creo que es el cuarto gol que meten así. Se pusieron 0-1 y el partido era para quien se pusiera por delante", resumió.

Sandroni cree que su equipo sufrió "demasiado castigo para lo que se vio en el campo".

"Al final nosotros tratamos de jugar. Nos faltó un poquito de velocidad, de tiro, pero también ellos estaban muy armados atrtás", opinó. "Tuvimos nuestra ocasión, más clara no se puede tener. Ahora todo lo malo nos pasa a nosotros, así que toca bajar la cabeza, seguir insitiendo y creyendo. Pasar una mala noche y levantarse para Antequera. Quiero recordar que hace una semana el Alcoyano vino aquí último y ahora está tercero", apuntó.

"Tenemos que aprender a jugar en este campo y mantenernos fuertes fuera, conseguir ese equilibro", zanjó Sandroni.