Fran Justo: "Esta victoria demuestra que estábamos en el camino correcto"

El entrenador del Algeciras CF, Fran Justo, entiende que la victoria lograda por su equipo en Alicante ante el Intercity va a servir para que el vestuario alcance “ese punto de confianza porque queda demostrado que estábamos en el camino correcto”, a pesar de que el triunfo se le negaba a los suyos. “Hubo que esperar a que llegase la primera victoria, pero ya descorchamos ese tapón y hay que esperar que desde esa estabilidad podamos conseguir muchas más”. El míster puso especial interés en recalcar que la caseta dedica el triunfo “a la afición”.

“Fue un partido muy condicionado por el estado del terreno de juego, al que creo que nos supimos adaptar porque dentro de lo complicado que es controlar al Intercity le tuvimos controlados. A partir de ahí sabíamos que el equipo tenía que dar un paso al frente en lo defensivo, en intentar no regalar y la victoria no es justa por este partido, sino por el trabajo de los chicos”, analizó.

Justo, lejos de tirar las campanas al vuelo, dijo: “Igual que cuando no ganamos pedimos tranquilidad y estabilidad cuando ganamos también hay que pedir estabilidad y tranquilidad, aunque es cierto que desde la victoria se trabaja mejor”.

En torno a los cambios efectuados en el once inicial, replicó: “Lo dije al comienzo de la temporada, tenemos una plantilla muy igualada y no quiero que parezca ventajista ahora, porque lo dije en cada rueda de prensa”.

“Entiendo que hayan jugado diecinueve futbolistas de los veinte que tenemos de campo como titulares en solo cinco jornadas habla muy bien de la plantilla, del trabajo de los chicos", defendió. "Lo que sí puedo decir es que no soy un entrenador que regale un segundo a nadie, así que a todo el que se lo he dado es porque se lo ha merecido y de hecho me siento en deuda con otros muchos que también están trabajando muy bien, pero solo pueden jugar dieciséis en cada jornada”.

“A medida que el partido avanzaba el equipo se encontraba más cómodo e incluso antes del gol tenemos dos o tres transiciones en la que el partido te dice que te lo puedes llevar”, sostuvo en su comparecencia posterior al choque. “El plan iba por ahí, pero no tenemos que olvidar de que Lucho para un penalti y que de no haber sido así el partido hubiese sido otro”.

El preparador albirrojo confesó en rueda de prensa que había tenido problemas durante la semana para conciliar el sueño. “Nos importa mucho nuestro trabajo y porque creo que el fútbol no estaba siendo justo con el Algeciras. Tenemos que aprender a competir como bloque a pesar de que somos muchos nuevos en la plantilla”.

“Somos muy jóvenes, el primero el entrenador, esto a veces es una virtud, a veces un defecto y nos hemos tenido que llevar varios leñazos para entender la categoría tan dura, igualada y exigente en la que estamos, en la que cada rival tiene capacidad para ganarte”, recalcó. “Lo primero es que no puedes regalar, pero bueno esta vez apareció Lucho y nos mantuvo en el partido”, dijo en referencia a la pena máxima abortada por su guardameta.

El técnico sostiene que el vestuario tiene “un debe muy grande” con quienes acuden cada semana al Nuevo Mirador. “Le dedicamos el triunfo a nuestra afición, para pedirle perdón por la derrota del otro día. Se merecen otra cosa de su equipo. Ahora les emplazo para que el domingo que viene actuemos con la mayor unidad posible”