Revolución en un histórico de la Primera Federación: Íñigo Vélez, nuevo entrenador del Recreativo de Huelva

Algeciras/Revolución en el Recreativo de Huelva. El Decano, uno de los históricos de la Primera Federación y rival de grupo del Algeciras CF, ha dado un golpe de timón a su proyecto con el cambio de entrenador en el primer equipo y en el filial. La entidad anunció la destitución de Abel Gómez tras la derrota del pasado sábado ante el Marbella, una medida impulsada por el grupo inversor que negocia adquirir la propiedad del club. Inmediatamente salió a la palestra el nombre de Íñigo Vélez, quien finalmente fue el elegido y este lunes ha sido presentado en el Nuevo Colombino.

Vélez se hace cargo de un Recre que despide 2024 en puestos de descenso con 19 puntos, a uno de la zona de permanencia. Las dos últimas derrotas acabaron con la etapa de Abel Gómez, que no terminó de poner en órbita a un equipo que solo respiró a golpe de remontadas, como la que protagonizó ante el Algeciras.

"Íñigo Vélez de Mendizábal ha dirigido en LaLiga Hypermotion en dos etapas, tanto a la propia SD Amorebieta como al CD Lugo, siendo su última experiencia profesional al frente de la SD Ponferradina en Primera Federación, equipo con el que lideró durante la primera vuelta la clasificación", decía el comunicado emitido por el Decano, que recordaba que el vitoriano, nacido en 1982, tuvo una trayectoria como fútbolista en clubes como Athletic Club, SD Eibar, Real Murcia, CD Numancia y Xerez CD. El técnico vitoriano "llega al banquillo del Estadio Nuevo Colombino para liderar al equipo durante la presente temporada y la posibilidad de dos campañas más opcionales en función de objetivos".

No fue la única medida drástica, ya que los futuros propietarios anunciaron también la destitución deJosé Carlos Santana Kuiki, el técnico del Atlético Onubense, una decisión que ha provocado el malestar de la cantera del Decano.

Vélez y los refuerzos

Íñigo Vélez de Mendizabal aterriza en el Nuevo Colombino con una complicada tarea por delante. La primera de ellas será trabajar por sacar al equipo de la situación en la que está inmerso. "La pasada semana, una persona del nuevo grupo inversor se puso en contacto conmigo muy rápido", declaró el nuevo técnico del Decano. Su decisión fue rápida "porque es un proyecto muy ambicioso, un club histórico, ahora mismo está en Primera RFEF, pero vemos las posibilidades que hay y se toma la determinación de venir" contó.

Sobre su estilo de juego y su manera de plantear los partidos, Íñigo comentó que "me gusta mucho la intensidad y apretar, más allá de jugar al fútbol, también he utilizado diferentes sistemas. Diferentes formas de jugar porque al final es la plantilla a la que intentas analizar para sacar lo mejor de ella y cada jugador". El técnico dijo que "la intensidad y el apretar es fundamental en el fútbol hoy en día y eso es lo que intento inculcar a mis jugadores", a lo que añadió que "viendo sus virtudes puedo variar".

Llega al Recreativo de Huelva con el objetivo de "seguir mejorando porque todos queremos que el club vuelva al fútbol profesional, pero lo más inmediato es salir de esta situación y seguir mejorando para seguir creciendo como lo ha estado haciendo en los últimos años". Un proyecto "ilusionante" aunque Íñigo es conocedor del "presupuesto que tenemos" y la realidad es que el equipo necesita mejorar su plantilla de cara a la segunda vuelta.

"Ahora mismo la única baja que hay es la de Gálvez por decisión propia" informó el técnico albiazul. En el mercado invernal "intentaremos mejorar el rendimiento del equipo, nos gustaría reforzar" al Recreativo. "El club está trabajando ya" en ello y una de las zonas que habría que reforzar sería "el medio campo porque aunque tiene muchos jugadores, ha habido muchos cambios" en esa posición y "se está valorando la opción de reforzarlo".

Para Íñigo Vélez, que estará acompañado por "un chico joven, ilusionado y con ganas de trabajar" como segundo entrenador, "es muy importante" llegar al Recre, "un club histórico que tiene una gran masa social, ya sé lo que es el Nuevo Colombino porque he jugado aquí". El vitoriano se mostró "muy agradecido, con muchas ganas de empezar a trabajar y que todo salga bien", además confesó que cuando le plantearon la posibilidad de entrenar al equipo, "no dudas en ningún momento, sabes la repercusión que tiene este club y estoy encantado de estar aquí".

El nuevo entrenador conoce a la plantilla "he seguido al Recre como a toda la categoría y en esta semana aún más". Valoró que el Decano "tiene muy buena plantilla con muy buenos jugadores, pero no se ha ganado y cuando no se gana, se analiza mucho más y se ven mucho más los fallos. Además, reconoció que "se ha hecho un trabajo muy bueno, pero los resultados no han llegado". Ahora tiene él la responsabilidad de "mejorar los resultados y a la plantilla para seguir creciendo" como equipo y como entidad.

La decisión de su llegada a Huelva se ha producido "gracias a un contacto del grupo inversor". Un cambio en el banquillo en el que "no influye el resultado del pasado sábado" confesó.

El próximo lunes 30 de diciembre comenzará a trabajar con el equipo, "estoy deseando trabajar y sacar lo mejor de los jugadores". El nuevo míster aseguró que el equipo se encuentra "en una situación complicada" por lo que asume "un reto muy importante" además de que "se haya apostado por mí".

El técnico matiene los pies en el suelo e incidió que "el objetivo real es empezar a entrenar y el partido del Ibiza". Despacio y con buena letra ante "un proyecto ilusionante, de presente y que puede ser de futuro, esté yo o no, pero ojalá".