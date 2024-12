El regreso de Lucho frena la búsqueda de portero en el Algeciras

Algeciras/La victoria del Algeciras CF en Ibiza estuvo repleta de buenas noticias, pero seguramente la más entrañable para la afición fue el regreso de Lucho García tras más de dos meses en el dique seco. El portero retornó de manera sorprendente para la gran mayoría del algecirismo en una decisión muy consensuada con el cuerpo técnico. La lesión de Lucho en la pierna derecha, afortunadamente, dio un vuelco con respecto a los primeros diagnósticos y la apuesta del meta por un tratamiento conservador para evitar el quirófano ha posibilitado la vuelta del hispano-colombiano mucho antes de lo esperado.

Este regreso en forma de regalo navideño ha tenido una consecuencia directa y es que la parcela deportiva ha frenado la búsqueda de un portero para el mercado de invierno. No era ningún secreto, de hecho, Fran Justo, el entrenador, lo admitió en más de una ocasión. Si la lesión de Lucho se complicaba y conllevaba una operación quirúrgica, el club trataría de incorporar un guardameta para mantener esa competitividad en un puesto tan determinante. Los técnicos están muy satisfechos con el rendimiento dado por Iker Venteo y confían en la proyección del jovencísimo David Palomares, pero evidentemente no veían conviente apostar toda la segunda vuelta a que otra incidencia pudiese dejar al equipo con un único cancerbero en una categoría tan exigente como la Primera Federación.

Una de las opciones que el Algeciras había tanteado era la de Nacho Miras, viejo conocido de la comarca por su brillante pasado en la Balona. El meta, según ha avanzado el periodista Ángel García Cazurreando, ha quedado libre tras desvincularse del KMSK Deinze de Bélgica, club que atraviesa problemas económicos, lo que ha provocado que libere a los jugadores españoles que estaban enrolados en el proyecto, entre ellos también el algecireño y exalgecirista Gonzalo Almenara. Miras tiene mercado en España y seguramente reciba ofertas para sumarse a alguna plantilla de la Primera RFEF, aunque su prioridad pasa por jugar en categoría superior.

Con Lucho de vuelta y sano en el terreno de juego, el Algeciras no tiene necesidad alguna de apuntalar una portería muy bien cubierta. Lucho tuvo buenas sensaciones en Can Misses. El hispano-colombiano no jugaba desde la visita al Betis Deportivo a primeros de octubre, cuando poco después se temió por una posible rotura total del tendón del recto femoral derecho. Tanto el futbolista como el club optaron por la prudencia, por tener varias pruebas, por consultar diferentes opiniones y por asegurarse de una lesión delicada. La decisión del meta de no operarse le ha llevado a una rehabilitación a base de paciencia que le ha resultado.

Lucho, al término del empate del Algeciras con el Sevilla Atlético. / Andrés Carrasco

A falta de un partido para despedir 2024, el del próximo sábado ante el Antequera en el Nuevo Mirador (15:30), Lucho dispondrá del parón de la Navidad para terminar de fortalecer la pierna para llegar al nuevo año en las mejores condiciones posibles. En caso de que el portero sufriese algún contratiempo, el club todavía tendría todo el mes de enero para maniobrar ante una posible emergencia.

El Algeciras, por tanto, afronta un mercado de invierno de máxima tranquilidad. Las buenas noticias con Lucho y también con Eric Montes permiten a Fran Justo disponer de dos de los pilares del vestuario para la segunda parte de la temporada. A priori, el único movimiento que se podría anticipar como apetecible sería la llegada de un extremo para ocupar la plaza del lesionado Javi Avilés (operado de rodilla). Todo el algecirismo tiene a su favorito para el puesto si se dan las condiciones, pero esta decisión dependerá también de la economía institucional y de si el club está dispuesto a hacer un esfuerzo.