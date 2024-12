Pelotazo del Algeciras en Ibiza (0-1)

Algeciras/Partido grande, muy grande del Algeciras y victoria aún mayor. Todavía no podemos saber las proporciones del triunfo cincelado en el estadio de Can Misses, pero sí se puede decir a boca llena que el equipo de Fran Justo señoreó a la Unión Deportiva Ibiza y le demostró cómo completar un ejercicio de fútbol perfecto. El Algeciras entendió donde estaba, el rival que tenía delante, las necesidades que requería un partido que se alargó 97 minutos. Los albirrojos no escatimaron esfuerzos y pusieron toda la carne en el asador. Deslizó Fran Justo en la previa que iba a haber "sorpresas" en el once. Y tanto que las hubo. El portero Lucho García y el mediocentro Eric Montes regresaron de sus enigmáticas lesiones y fortalecieron a un conjunto que salió de la isla lanzado hacia la parte alta del grupo II de la Primera Federación e invitando a soñar.

El partidazo del Algeciras en Ibiza estuvo coronado por el gol de Rodrigo Escudero en el minuto 52. Tras cocinar a fuego lento toda la primera mitad, los del Nuevo Mirador conectaron una jugada maestra con un pase en largo de Iván Turrillo, a quien va a ser difícil retirar como siga regalando semejantes perlas. Escudero cazó el esférico, recortó a dos zagueros (a Escassi literalmente lo sentó) y marcó de tiro cruzado. Una genialidad en el momento oportuno. Un minuto antes, el Ibiza perdonó una ocasión clarísima en botas de Naranjo, la más clara que tuvo, un gol cantado. Lo que es el fútbol.

Seguramente el Algeciras tuvo en Ibiza esa pizquita de fortuna que le venía faltando en las últimas salida. Esa suerte que Justo decía que algún día sonreiría. Esta vez se alineó todo a favor de un equipo que compitió sin fisuras, sin apenas concesiones y moralmente muy reforzado por la mera presencia de dos profesionales como Lucho y Eric. El portero hispano-colombiano regresó diez partidos después y no lo pudo hacer de mejor manera que con una portería a cero, la cuarta de la temporada para los algeciristas. El bravo Eric retornó al verde, sin aparentes molestias de rodilla y con esa jerarquía que solo él sabe impregnar en la zona sucia del campo.

El Algeciras, además, enlazó dos victorias seguidas por primera vez esta temporada, un chute que eleva a los albirrojos a las puertas de los puestos de playoff con 23 puntos, a uno solo de la quinta plaza. Después de llevar todo el curso merodeando por las catacumbas de la clasificación, más de uno mirará con recelo a esos chicos que están compitiendo cada vez más en serio. Como respeten las lesiones... Cuidadito.

Javi Gómez ante Astals, en el Ibiza-Algeciras. / Paco Natera

Partido soñado

Fran Justo sorprendió a todo el mundo con la vuelta al once de Lucho y Eric. Decisión arriesgada y valiente, aunque muy ponderada con los futbolistas. El Algeciras armaba el once de gala después de muchísimo tiempo, a riesgo de que venía haciéndolo bien con los constantes retoques obligados por las lesiones.

El Algeciras se sintió cómodo desde el primer momento. El primer acercamiento vino en un centro de Álex Gallar a los 10 minutos que sirvió para ver a Lucho atajar el balón sin problemas. Soplaba fuerte el viento en Can Misses, donde la igualdad predominó en un primer tiempo muy táctico y sin ocasiones claras. El Algeciras, eso sí, derrochó piernas en la presión para obstaculizar a un Ibiza que jugaba con el reloj en contra por la presión añadida de las dos derrotas que traía a cuestas.

Los albirrojos gozaron de su primera ocasión importante a la media hora tras un balón ganado por Iván que marró Dani Merchán con un disparo llegando desde atrás. A renglón seguido fue el Ibiza de Paco Jémez el que gozó de una ocasión certera con un balón en el que Lucho salió al corte rápido para despejar el tiro de Astals. Los celestes disfrutaron de un tramo de llevar la pelota e intentaron buscar los cosquillas a un Algeciras muy aplicado en defensa. Los albirrojos controlaron el último suspiro del primer tiempo, dejando sensaciones de que tenía la situación donde quería.

Conexión Iván-Escudero

El Algeciras regresó del intermedio dispuesto a dar ese pasito al frente para intentar decantar la balanza. Tras un aviso con un balón filtrado por Javi Gómez, cada vez más entonado delante y detrás, el equipo rojiblanco estuvo a punto de encajar. Naranjo, que había entrado tras el descanso, perdonó la vida después de un balón perdido por Marino donde no se pueden perder balones. Fue la única pega de un partido impoluto. Naranjo se metió en el área, encaró y su disparo cruzado se marchó fuera milagrosamente.

Estaba suspirando aún Can Misses el gol perdido, cuando el capitán algecireño Iván Turrillo, prácticamente en la siguiente acción, mandó un envío a Escudero y el pichichi albirrojo recortó a dos defensores del Ibiza para después ajustar su disparo a la red de Belman. Las gradas enmudecieron.

El tanto de Escudero (ya lleva siete) obligó a Jémez a revolucionar desde el banquillo. El Ibiza, como era lógico, subió el pistón aunque sin llegar a desmontar el plan que el Algeciras había establecido desde el principio. El anárquico Mo Dauda asustó algo con un disparo que tocó en Lautaro y salió a córner.

Fran Justo empezó a ejecutar cambios a partir del minuto 72 y lo mejor es que el equipo no se resintió. El Algeciras bordó también ese otro fútbol en un tramo final en el que apenas sufrió de verdad. El Ibiza dejó claro por qué es uno de los menos goleadores de la categoría. Tiene un lastre importante Paco Jémez si quiere levantar a una plantilla de muchos quilates que sin embargo cojea.

Los albirrojos consumieron al Ibiza y el partido para amarrar esa victoria que llevaba buscando tanto, ese pelotazo fuera de casa que otorga enorme prestigio a un equipo que llega en su mejor momento al último partido de 2024. Qué pase el líder por el Nuevo Mirador.