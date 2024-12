Paco Jémez: "No hicimos nada para ganar, pero tampoco para perder"

Paco Jémez, el entrenador de la UD Ibiza, entiende que su equipo jugó "desquiciado" y "con prisas" en la derrota ante el Algeciras, aunque considera que tampoco merecieron tanto castigo: "Creo que fue un partido en el que no hicimos nada para ganar, pero tampoco para perder", afirmó.

"Cualquier análisis tiene que llevar la autocrítica", comenzó Jémez su comparecencia ante los medios. "Necesitábamos hacer un buen partido, necesitábamos ganar porque habían fallado todos los de arriba y no hicimos ni una cosa ni la otra", aceptó. "Me da la sensación de que estamos un poco desquiciados, con demasiadas prisas. Es el partido con más imprecisiones desde que estoy aquí y con cualquier cosita nos ganan. Cuando estás con el culo para atrás, como se suele decir, todo sale mal. Yo soy el resposanble y tengo que asumirlo. Solo nos queda limpiar las cabezas porque desde el desquiciamiento es muy difícil jugar al fútbol", manifestó.

"No somos tan malos como estamos demostrando, pero necesitamos ver las cosas con tranquildad. Ojalá esto nos sirva para jugar al fútbol como yo creo que podemos jugar", prosiguió Jémez, que buscó "llegar por banda y poner más centros" porque "sabíamos que al Algeciras le podía hacer daño".

"Así no vamos a ningún sitio, eso está claro", recalcó el entrenador, que entiende que su equipo "necesita muchísimo trabajo mental, no se trata de ganar o perder, se trata de lo que es capaz de hacer en el campo".

"Te vas con sensación de que tenemos que arreglar muchísimas cosas, entiendo que es más un problema de no saber gestionar el momento, de competir con lo que tenemos. Esto no se arregla en dos semanas ni en cuatro ni en seis, las prisas no nos están dejando, nos están haciendo tropezar", advirtió Jémez.