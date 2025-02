El Recreativo recupera a Antonio Domínguez y pierde a Del Pozo para el Nuevo Mirador

Algeciras/El Recreativo de Huelva llega este sábado (20:00) al Nuevo Mirador de Algeciras con la necesidad imperiosa de sumar para tratar de escapar de los puestos de descenso del grupo II de la Primera Federación, unos puestos que el Algeciras CF quiere evitar a toda costa. El Decano recupera al exalgecirista Antonio Domínguez, que entra en la convocatoria por el sancionado David del Pozo. Los albiazules mantienen las bajas de Dani Perejón, Juanpi Pereira, Pablo Caballero y Alberto López, este último lesionado y sancionado con dos partidos.

Después de tres jornadas sin ganar, el equipo de Iñigo Vélez afronta un partido trascendental por la situación clasificatoria y porque "cada semana que pasa quedan menos puntos", tal y como manifiestó su entrenador. El técnico reveló que Antonio Domínguez es el único de los lesionados que llega a tiempo.

La baja del centrocampista David del Pozo no cambiará la forma de jugar del equipo "porque la idea tiene que ser la misma y no voy a variar porque falte Del Pozo". Su sustituto apunta a ser César Moreno, al que "no me preocupa en absoluto el tema de que haya jugado poco". El recién llegado Abraham Bahachille también podría postularse a la titularidad por su perfil pese a la inactividad que le tiene sin jugar minutos desde el mes de octubre.

"Veníamos de un partido que no era la idea en Alcorcón y la primera parte contra el Villarreal no fue buena. En la segunda dio la cara en una situación que podía haber sido muy complicada y la idea de Algeciras era mantener la segunda parte. Que seamos el equipo intenso, que juguemos juntos, que apretemos, las disputas. La idea es mantener ese nivel de exigencia sin balón", recalcó.

Para Iñigo Vélez cada semana es "la ideal para ganar" porque "estamos en una situación complicada". Es verdad que conseguimos sumar en casa pese a esa primera parte y ahora tenemos la oportunidad de ganar fuera de casa. Trabajamos para ello y estamos convencidos de que podemos ganar".

Sobre el Algeciras, manifestó que "es un buen equipo que viene de tres derrotas consecutivas pero también venía de varios resultados positivos y muestra lo que es el grupo. Esa máxima igualdad. El Algeciras tiene buenos jugadores y ha hecho buenos partidos, pero lo que mandan son los resultados".

"Nosotros más allá de la capacidad que tienen de cómo pueden jugar creo que tenemos que estar juntos. Cuantos más juntos estemos más fácil es la presión. Habrá situaciones en los 90 minutos que nos permitan estar más arriba y otras en bloque medio. Noventa y tantos minutos apretando arriba es imposible. Tenemos que tener claro hacia dónde presionamos y cuándo presionamos", sentenció acerca de la manera de jugar.

Por último, aseguró que a pesar de la importancia del partido la semana "es igual a todas" porque "yo siempre planteo el partido como el último que hay. Dentro de la importancia que tiene es igual que el anterior pero sabiendo que cada semana queda un partido menos. Hay que darle continuidad a lo que hemos hecho bien y corregir lo que hay que corregir".

