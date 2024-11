El Algeciras, de la proeza al hundimiento (3-2)

Algeciras/El Algeciras pasó en el Nuevo Colombino de Huelva de la proeza más absoluta a un hundimiento profundo, tan profundo que cuesta encontrar las palabras para describir lo que ocurrió. El equipo de Fran Justo hizo soñar con un partido heroico, pero la capa se la terminó enfundando el Recreativo, que de muerto viviente acabó encumbrado. Los albirrojos se quedaron con uno menos por la absurda expulsión de Dani Merchán en el minuto 22. Lo que se antojaba como una tarde de sufrimiento se tornó en un 0-2 al comenzar la segunda parte con sendos golazos de Escudero y Javi Gómez. El Decano estaba literalmente KO y escuchando pitos desde las gradas hasta que un error garrafal entre el portero y la defensa levantó a un Recre que tiró de orgullo y echó el resto para remontar con polémica como más duele (al remontado), con un tanto en el minuto 97 ante un equipo acorralado, vencido por el miedo desde muchos minutos antes.

Derrota jodida y muy difícil de digerir para el aficionado. Y esperemos que quede ahí y no cause mella. El algecirismo se veía con los tres puntos de vuelta a casa, con un triunfo de prestigio, de valor mayúsculo tras verse en inferioridad numérica, por no hablar del salto clasificatorio. El partido estaba donde querían los albirrojos, controlado y con el Colombino incendiado. Sin embargo, el Algeciras invitó al rival a la remontada. Iker Venteo -que había tenido luces y sombras- no supo salir con determinación a un balón que clamó por la falta de entendimiento entre el meta y la defensa. El Decano recortó por medio de Armero y absorbió esa vidilla para venirse arriba. El Algeciras se achicó hasta verse desbordado. Los cambios, lejos de inyectar esa energía, desajustaron a un conjunto que encajó el empate en el minuto 85 con un misil de Antonio Domínguez. Los de Justo clamaron falta sobre Paris Adot antes del golpeo del exalgecirista. El Recre las tuvo de todos los colores para marcar el tercero pero no lo hizo hasta el minuto 97 tras una carambola en la que se entorpecieron ellos mismos y el Algeciras pidió fuera de juego. Bekkouche apareció para convertirse en el héroe y firmar una victoria casi inverosímil, una de esas remontadas que no se olvidan en mucho tiempo.

Como tampoco olvidará el algecirismo la manera en la que su equipo se derrumbó y dejó escapar un botín que tenía en las manos. El empate habría sido apreciado seguramente con el paso de las horas y los días, pero la derrota, esta derrota, deja un poso de vacío enorme, especialmente a todos los valientes que se metieron en la carretera para acudir a Huelva. Este palo devuelve al Algeciras a su realidad en el grupo II de la Primera Federación y, sobre todo, pone en evidencia lo frágil que puede ser este conjunto cuando una sola pieza se desajusta.

El Algeciras saltó al césped del Nuevo Colombino sin sorpresas. Fran Justo mantuvo el once de las dos últimas semanas con la obligada variación en el centro del campo por la sanción de Iván Turrillo. El técnico dio la oportunidad a Neco Celorio, que venía tocando la puerta desde el banquillo. Los rojiblancos formaron con Iker Venteo en la portería; una defensa de cuatro con Paris Adot y Dani Merchán en los laterales y Aleix Coch y Lautaro en el eje de la zaga (gran noticia ver en condiciones a Coch tras el susto ante el Fuenlabrada); Eric Montes, Marino y Neco se juntaron en la medular, con Javi Gómez y Diego Esteban por las bandas y, arriba en punta de lanza, el ariete Rodrigo Escudero.

Roja a Merchán

El duelo comenzó con el Recre apretando y disfrutando de dos saques de esquina en apenas un par de minutos. El Algeciras, una vez capeó la embestida inicial, empezó a asentarse sobre el verde y a tener protagonismo con el balón, casi siempre a través de Marino como hilo conductor del circuito eléctrico. Pero cuando mejor se encontraba el equipo de Fran Justo llegó el inesperado palo. Tarjeta roja directa a Dani Merchán en el minuto 22 por una supuesta agresión en forma de codazo a Caye Quintana, al otro lado del campo de donde estaba la pelota. Parece que el tinerfeño Clemente Manrique expulsó al albirrojo a instancias de su asistente. Con uno menos, el banquillo algecirista reaccionó de inmediato con la entrada de Rafa Roldán por Neco Celorio, que ya había visto una amarilla. Una pena porque el chaval tenía ganas de lucir.

El panorama se volteó por completo y el Recreativo se apoderó de la situación. Los albiazules embotellaron al Algeciras, que se defendía al tiempo que se ponía el traje de sufridor. Los del Mirador, que veían acercarse el descanso como un bálsamo, se libraron del gol de milagro en el minuto 43. El Recre perdonó lo imperdonable en una ocasión que nació con un disparo de Antonio Domínguez que salvó Iker Venteo. Caye Quintana falló a puerta vacía el rechace de cabeza con las gradas llevándose las manos a la cabeza. Quedó tiempo para que se atreviese Escudero con un disparo lejano que permitió respirar al Algeciras.

Una disputa del Recreativo - Algeciras. / Alberto Domínguez

Escudero rompe el partido

A la vuelta del intermedio algo debió hacer clic porque a los tres minutos el Algeciras asestó su primer golpe. Espectacular zapatazo de Rodrigo Escudero, que se sacó un zurdazo desde fuera del área que enmudeció al Nuevo Colombino. El gol cayó como un yunque de hierro sobre el Decano, que empezaba a escuchar los primeros pitos. Abel Gómez zarandeó el banquillo con un triple cambio, agarrado a que su equipo, al fin y al cabo, tenía a un futbolista más sobre el campo.

El intento de respuesta del Recre, sin embargo, dio paso al segundo zarpazo del Algeciras. Javi Gómez se guisó y se comió el 0-2 con un zapatazo desde fuera del área que ponía el 0-2 en el minuto 60 con un clamor de pitos en el Colombino. Ni el hincha más optimista se lo creía.

Fallo garrafal en el 1-2

El Recre agotó sustituciones y el Algeciras empezó a jugar con el reloj, aunque quedaba un mundo. Los de casa mandaron un aviso en el minuto 68 con un gol anulado por fuera de juego de Caballero. Había dos jugadores en posición antirreglamentaria, pero la superioridad aérea del delantero era abrumadora. El Algeciras no estaba seguro en su área, no desprendía esa confianza y buena parte de la culpa recaía en un Iker Venteo que daba una de cal y otra de arena. El joven cancerbero tuvo un par de paradas en disparos de media distancia, pero el fallo del minuto 79 que costó el 1-2 fue grosero. Armero sacó petróleo y el Decano levantó la cabeza.

Fran Justo, que estaba en la grada por sanción, había movido el banquillo poco antes. El equipo, no obstante, perdió su sello y no supo sufrir como lo había venido haciendo desde la expulsión. La avalancha del Recreativo fue constante, con ocasiones claras en un área cercada. Caballero acarició el empate. Davinchi volvió loco a los albirrojos y el costado de Paris Adot se convirtió en una autopista. Llegaba y llegaba el Recre hasta que Antonio Domínguez la enganchó con la zurdita en el minuto 85. 2-2

Se antojaba una eternidad lo poco que faltaba. El Algeciras no supo ni parar el reloj. El Colombino achuchó con todo, el Recre se topó con el larguero en el minuto 96, pero era cuestión de insistir porque la remontada se olía. Y así ocurrió a renglón seguido cuando, tras el enésimo córner, Bekkouche encontró el premio que tanto había buscado el Recre. Con uno más, sí, pero con un corazón a los visitantes se les había esfumado tras encajar el primero. Habrá quienes prefieran hablar de árbitros y de la mano negra. Que cada cual se consuele como quiera.

Fin de semana duro para el algecirismo. Mejor ni mirar la clasificación.