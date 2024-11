Fran Justo clama contra el arbitraje: "No nos dejaron competir"

Fran Justo se mostró muy crítico por el arbitraje recibido en la derrota del Algeciras CF ante el Recreativo de Huelva. El técnico albirrojo clamó por la expulsión de Dani Merchán y por las acciones previas a los dos últimos goles del Decano. "No nos dejaron competir, no dejaron a los chicos llevarse el premio que merecían", sentenció en la rueda de prensa tras el partido.

"Expulsar a un jugador por empujar en el pecho a otro en el minuto 20 y que después haya una patada por encima de la cintura con los pies y que ahí no expulses al jugador", comenzó preguntándose Justo tras la primera pregunta en referencia a las acciones de Merchán y una falta que demandó sobre Paris Adot antes del 2-2. "Los entrenadores nos equivocamos, los árbitros se equivocan y los futbolistas se equivocan", prosiguió. "Para dejar a un equipo con diez desde el minuto 20 tiene que ser muy claro. El equipo según encajó el 1-2 hizo lo que hizo todo el partido, un partidazo. Echó el balón al suelo, hizo otra posesión larga, Paris intercepta en el área y le hacen una falta clarísima de tarjeta amarilla, no la pitan, llega Domínguez y te hace gol. No nos dejaron competir, no dejaron a los chicos llevarse el premio que merecían porque creo que todos vimos el partido, vimos lo que sucedió y lo único que tengo es que felicitar a los futbolistas. Es el día que más orgulloso estoy de ser entrenador del Algeciras. Tiene muchísimo mérito el partido que hicieron, cómo lo hicieron, cómo defendieron y atacaron. Así es imposible competir", manifestó.

Justo se quejó del 3-2 en el que ve fuera de juego. "Son situaciones muy evidentes. Entonces, en cada balón parado hay que expulsar a los futbolistas porque hay empujones en el fútbol. Si pones el listón ahí y luego una patada por encima de la cintura no es ni falta, no entiendo el criterio", insistió.

"Hasta el 0-2 estábamos siendo mejores, del 1-2 al 2-2 también. Estar 85 minutos en el Colombino haciendo lo que estaban haciendo estos chicos y te revientan al lateral derecho... No somos robots", lamentó el entrenador del Algeciras.

"Estamos reponiéndonos de muchas adversidades, pero esto cómo te lo explicas. Es muy difícil jugar con diez ante un rival de esta categoría, hicimos lo más difícil, pero todas las decisiones importantes cayeron del mismo lado. Yo no quiero que nos toque un arbitraje así a favor, yo pido justicia, si gano porque sea que hago bien las cosas", expresó Justo.

"Nos levantaremos y veremos lo positivo y lo que tenemos que mejorar. El camino ya vemos por dónde es", acabó.