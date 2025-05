Rafa Roldán dice adiós al Algeciras: "Han sido dos años preciosos"

Algeciras/Primera salida en el Algeciras CF. El futbolista Rafa Roldán ha anunciado este domingo en sus redes sociales que pone fin a su etapa como jugador rojiblanco. El lateral derecho malagueño cierra así un periplo de dos temporadas en el Nuevo Mirador en los que contribuyó a la consolidación del club en la Primera Federación.

"Siempre he creído que en la vida todo tiene un principio y un final", comienza su carta de despedida Rafa Roldán. "Hoy pongo fin a mi etapa como jugador del Algeciras CF, después de dos años preciosos, de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento".

"Afición. Muchas gracias por absolutamente todo. Desde que llegué el primer día sentí vuestro calor y vuestro apoyo. Sois parte fundamental de esta entidad y, sobre todo, sois el corazón que mueve a este club. Me quedo con la espina de no poder defenderos en el campo en el tramo final de esta temporada, sabéis que cada vez que me he puesto vuestro escudo lo he defendido y sentido como si fuese el mío desde siempre. Os estoy eternamente agradecido por estos dos años de pasión. Espero veros pronto", prosigue.

"Club. Para cada uno que lo compone o que lo ha compuesto desde que llegué, muchas gracias. No es nada fácil trabajar, demostrar la profesionalidad y dar el cariño que dais con los problemas y las carencias que solo vosotros sabéis", subraya. "Morilla (recuperador físico), estoy eternamente agradecido por enseñarme todo lo que me has enseñado y quererme de esa manera tan especial".

"Compañeros… Y a vosotros qué queréis que os diga. No me imaginaría JAMÁS coincidir con la clase de personas que habéis sido. Vosotros lo hacíais cada día más fácil, en las buenas, en las malas, en las lesiones , siempre juntos. Me llevo un trocito especial de cada uno de vosotros y no tengáis duda que vosotros os lleváis un trocito especial de mí. Como os he dicho muchas veces, la magia y lo bonito del fútbol es coincidir y conocer a personas como vosotros", escribe Roldán.

"Gracias a Dios por permitirme vivir estos dos años tan bonitos. Nos veremos pronto. ¡Ha sido un verdadero placer!", acaba el futbolista malagueño.

Roldán fue una de las revelaciones en su primera temporada como algecirista, la 2023/24. Llegado del Utebo de la Segunda RFEF, el malagueño se ganó un puesto y fue habitual titular participando en 35 partidos (23 como titular). Este curso, no obstante, los problemas físicos lastraron a Roldán en una posición en la que sobresalió Paris Adot. El de Málaga solo pudo participar en 11 encuentros en la primera vuelta y tras el parón de Navidad ya no pudo vestirse más de corto por una lesión que se complicó.