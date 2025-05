Así queda la clasificación final del grupo II de la Primera Federación tras la 38ª jornada

Algeciras/La 38ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación puso el broche a la competición regular con la salvación del Marbella y el Atlético Sanluqueño y el descenso del Alcoyano, el Yeclano y el Fuenlabrada, los tres que acompañan al Recreativo de Huelva y al Intercity como descendidos a la Segunda RFEF. Por arriba, con el Ceuta como campeón ya festejado y los cuatro aspirantes al playoff ya clasificados, únicamente se produjo una variación con el Mérida ganándole el cuarto puesto al Antequera. El Real Murcia salvó in extremis la segunda plaza que ambicionada el Ibiza.

La jornada final, disputada en horario unificado, deparó algunas sorpresas como ha sido la tónica habitual en un grupo competidísimo. El Algeciras estuvo a punto de aguarle la fiesta al Real Murcia en el Enrique Roca, pero un polémico penalti en el minuto 90 permitió a los pimentoneros asegurar la segunda plaza de cara al playoff. Los granas se adelantaron a la media hora con un cabezazo de Saveljich, pero Dani Merchán igualó antes del descanso tras una jugada maestra de Marino. Los visitantes tuvieron un par de ocasiones muy claras en botas de Álvaro Leiva. En la primera de ellas reclamaron la roja a Kike Cadete, que quedó en amarilla. En la segunda oportunidad Gazzaniga se hizo enorme. Los granas encontraron premio al final en unas controvertidas manos de Paris Adot, difíciles de apreciar, para lograr una pena máxima que transformó el esloveno Flakus. Los de Fran Fernández celebraron ese segundo puesto que les otorga la ventaja de campo en las eliminatorias. Los de Fran Justo cortaron su excelente racha de diez jornadas sin perder y acabaron en la novena posición con 52 puntos una andadura notable.

Desde Murcia miraron de reojo a Can Misses, donde el Ibiza se dio un festín ante el Ceuta. Al campeón ya ascendido le pasó factura la fiesta acumulada y los de Paco Jémez hicieron lo que tenían que hacer. Davo, Bebé y José Albert encarrilaron el partido en la primera parte para trasladar la máxima presión posible a los murcianistas. El equipo ibicenco cerró su goleada por medio de Quique y Javi López-Pinto e incluso falló un penalti al final en un lanzamiento de Escassi que atajó el exalgecirista Guille Vallejo. El manotazo supone un chute de moral para el Ibiza para terminar con buenas sensaciones y en la tercera posición antes de afrontar el playoff. El Ceuta del algecireño Gonzalo Almenara podrá limpiar este borrón en la final de campeones que supondrá la guinda a una campaña histórica. Se jugarán el trofeo ante la Cultural y Deportiva Leonesa.

El Mérida aprovechó el último partido para escalar un peldaño más en la tabla. Los romanos igualaron ante el Atlético de Madrid B en un bonito ensayo de lo que tendrá por delante en las eliminatorias ante la Real Sociedad B. Rayane adelantó al filial colchonero al cuarto de hora, pero los pupilos de Sergi Guilló cocinaron la remontada en la segunda parte: Liberto y Raúl Beneit, dos de los grandes artífices de este Mérida, situaron el 2-1 en el José Fouto. Los niños de Fernando Torres, no obstante, rescataron el empate en el último tramo gracias a un latigazo de Omar Janneh. El Mérida dio caza al Antequera para acabar cuarto del grupo, mientras que el Atlético de Madrid B finalizó séptimo, muy cerca del premio extra.

El Antequera cayó en el Banús Center y afrontará el playoff como quinto ante la Ponferradina, que le peleó el ascenso directo a la Cultu hasta el último suspiro. Pudo más la necesidad de un Marbella que celebró su salvación en una tarde no apta para cardiacos. Los costasoleños necesitaban la victoria y que pinchase algún rival directo... y el fútbol les brindó el inesperado tropiezo del Yeclano. El capitán José Callejón dejó su último regalo antes de colgar las botas y adelantó a los blanquillos antes de la media hora. Dorian allanó el camino del triunfo al inicio del segundo tiempo y las gradas del estadio marbellí se centraron ya en lo que sucedía en Yecla, en Alicante y demás campos implicados. La remontada del Sanluqueño ante el Hércules bajaba al Marbella, pero el descendido Intercity volteó el marcador en Yecla y posibilitó la permanencia del equipo entrenado por De Lerma, que necesitó 46 puntos y un golpe de fortuna para evitar la caída de categoría. El Antequera de Javi Medina no llega en su mejor momento al playoff, pero pase lo que pase ya ha hecho historia.

La otra cara de la moneda se vivió en La Constitución. Durísimo varapalo para el Yeclano Deportivo, que pasó de tener el partido encarrilado a verse superado por el Intercity en la segunda parte con un tramo final fatal para los azulgranas. Con el estadio lleno a reventar, el Yeclano salió a por todas y tuvo las primeras ocasiones. El empuje fructificó con el remate de Antonio Sánchez a la salida de un córner pasada la media hora. El descendido Intercity empezó a voltear la situación en la segunda parte, llegando cada vez con más peligro y dando paso a ese miedo inexplicable que se apoderó de los locales, que tenían la permanencia en el bolsillo. Diego Caballo igualó en el minuto 82 dejando heladas las gradas y Montero consumó la remontada en el 88' en medio de un ambiente de perplejidad que dio paso al abatimiento y las lágrimas para los pupilos de Adrián Hernández, que descienden con 43 puntos. El colista Intercity finalizó con 35 puntos.

El Rico Pérez de Alicante vivió otro final con las emociones a flor de piel. El Atlético Sanluqueño remontó en la segunda mitad al Hércules para festejar una salvación que sabe casi a ascenso. La expulsión del local Javi Moreno en el minuto 25 fue lo más relevante en un primer tiempo anodino. El Hércules golpeó a la vuelta del descanso desde la esquina con un cabezazo de Josema. El Atleti se vio en una situación muy delicada, pero encontró la entereza para rehacerse. El empate llegó en una falta lateral con algo de suerte ya que el balón entró en propia puerta tras tocar en Vázquez. Del minuto 75 al 78 se produjo la catarsis: Colau y Sofiane rubricaron el 1-3 para rescatar al Sanluqueño, un resultado que no peligró a pesar del tanto de Solde en el tiempo añadido. El Hércules de Rubén Torrecilla se despidió con su cuarta derrota seguida y unas sensaciones muy pobres en la 12ª plaza con 47 puntos. El Sanluqueño obró el milagro con José Pérez Herrera en el banquillo. El equipo del algecireño Álex Guti se queda en la categoría con 46 puntos.

No hubo lugar para milagros en Fuenlabrada. El Fuenla hizo su parte y se impuso al descendido Recreativo de Huelva, pero los 43 puntos no le alcanzaron para quedarse en la categoría. El partido se puso cuesta arriba a la media hora cuando Zelu puso por delante al Recre, que gozó de varias ocasiones claras. Sin embargo, Manu Garrido se erigió en el protagonista de una remontada estéril, aunque el goleador consiguió lo que muy pocos futbolistas logran en su carrera: marcar cuatro goles. Garrido igualó en el 45' y completó su cuadruplete en la segunda mitad (uno de los tantos de penalti) ante un Decano que se despidió de la peor manera posible. Lágrimas en el Fernando Torres, donde no hace mucho disfrutaron del fútbol profesional con el Fuenla del exalgecirista Mere. El Recreativo deja la Primera RFEF como penúltimo y con mucho que reconstruir para intentar volver.

Otro descenso anunciado se consumó en El Collao. Ni la victoria habría servido a un Alcoyano que igualó sin goles ante el Castilla. Los locales llevaron la iniciativa en el primer acto y tuvieron las llegadas más peligrosas. El filial amenazó en botas de Víctor Muñoz y los de Alcoy se quedaron con diez por la expulsión de Primi. El cuadro blanquiazul se topó con la madera y cayó con las botas puestas. Los de Garrido, que se dejaron muchas opciones al perder en el Nuevo Mirador, terminan con 42 puntos. El Castilla cierra la era de Raúl González con otra campaña de menos a más y con el filial del Madrid sexto con 54 puntos, a la orilla del playoff, y con el pichichi de la categoría, Gonzalo García.

El mini submarino se llevó el duelo de filiales entre el Betis Deportivo y el Villarreal B. Con los verdiblancos matemáticamente salvados en todos los empates múltiples, el Villarreal apretó un poco más para evitar complicaciones de última hora. Slavy abrió la lata al cuarto de hora, Diata encarriló al inicio del segundo tiempo y Slavy firmó su doblete para sentenciar de penalti en la recta final. Los chicos de Miguel Álvarez concluyen con 49 puntos tras una temporada muy irregular en la que coquetearon demasiado con el descenso, mientras que el filial bético de Arzu finiquitó con 46 puntos y el recuerdo de un primer tramo de campaña en el que llegó a liderar la tabla.

El Sevilla Atlético y el Alcorcón firmaron tablas en un partido sin apenas tensión y sin nada en juego más allá de los puntos y mejorar la clasificación final. Antonetti adelantó a los sevillistas al filo del descanso y el goleador Vladys, uno de los artilleros destacados de la liga, arrancó un punto para los alfareros. El Sevilla Atlético dirigido por Jesús Galván y con el algecireño Collado en sus filas zanjó una buena campaña con 53 puntos en la octava plaza. El Alcorcón de Pablo Álvarez puso la rúbrica final con 10º con 51 puntos tras una segunda vuelta muy por encima de la primera.