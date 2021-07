Una de las conclusiones unánimes tras el primer ensayo del Algeciras CF es que a la plantilla de Iván Ania le faltan media docena de refuerzos para compensar un equipo que aún está por ensamblar. El técnico asturiano lo advirtió en la previa y el algecirismo, en su mayoría, sabía lo que podía ocurrir en un primer amistoso con tan pocos días de trabajo, con tan pocos efectivos y ante un rival de talla y mucho más rodado. El resultado, que fue lo de menos, no hizo más que evidenciar que el proyecto albirrojo 21-22 para el estreno en la Primera RFEF precisa de tiempo de cocción y de más ingredientes.

¿Qué le queda por fichar al Algeciras? ¿Cuántos refuerzos hacen falta? Estas son las preguntas que el día después rondan la cabeza de una hinchada que ha derrochado ilusión en la campaña de abonados y ahora muestra comprensión. Hay todo un proyecto nuevo y hay que dejar margen de trabajo. Casi nadie discute eso.

A bote pronto, el Algeciras de Ania necesita uno o dos centrales, dos centrocampistas, un delantero centro y puede que un portero. Las previsiones andarán por ahí, puede que con un futbolista más o uno menos, o con otra posición que el míster vea más desnivelada, aunque tras el test contra el Cádiz quedó patente que el Algeciras anda fuerte por las bandas.

Defensa

Quizás la parte más importante de una plantilla. Dado que Gorka Zabarte no está a punto todavía -no se vistió ante el Cádiz- y que el francés Robin no se ha incorporado aún, el Algeciras se encuentra solo con Jordi Figueras, al que se ve mucho más fino que cuando llegó en invierno, y con el canterano Ezequiel. Ania tuvo que improvisar con Iván Turrillo y el también canterano Javi Gallego. El club busca a un central sub-23 de calidad, de hecho se interesó por Diego González, cuya puja ganó el Andorra. No obstante, tampoco sería descabellado que el Algeciras pretendiese a otro central contrastado para al menos disponer de cuatro de garantías para una campaña que se presume larga.

Centro del campo

Salta a la vista que el Algeciras necesita a un mediocentro como el comer. Ese puesto que a menudo pasa desapercibido cuando hay un futbolista de nivel (como ocurrió como Armando o con el Yago de hace dos temporadas) se convierte en un quebradero de cabeza cuando se encuentra huérfano. Se ha hablado de Mario Ruiz, ex del Córdoba y ex del Racing de Ania. Además de un tipo de ese perfil, los albirrojos deberían incorporar a un medio más para descargar de tanta responsabilidad a Javi Duarte y dar más libertad hacia arriba a Pepe Mena. En esa medular se espera contar también con Iván Turrillo si todo sigue los cauces normales y de momento está a prueba el sevillano Manu Cordero, que puede hacer las veces de enganche con el delantero o caer a una banda. Cordero tiene que ganarse el sitio en apenas un mes.

Ataque

Con Roni, Tresaco y la posibilidad de jugar con Álvaro Romero, da la sensación de que el Algeciras solo precisa de un delantero centro más, de un '9' puro que aumente la competencia. Muchos aficionados soñaban con un ariete del estilo de Vinicius Tanque -que va rumbo al poderoso Baleares-, pero si no es el brasileño, será otro punta de nivel. Por eso, la entidad está apurando el máximo el mercado, para intentar pescar a un delantero que quizás ahora sería inaccesible.

Bandas

Las bandas es lo que más ha gustado en el estreno algecirista. La mayoría del respetable terminó satisfecho con esos dos carriles con Peris y Tomás y Alcázar y Almenara. Velocidad, fuerza y clase, sobre todo en los dos algecireños, llamados a ser importantes en este bloque. Una zona en la que se puede acoplar Álvaro Romero si no lo hace como atacante. Y falta la incorporación del joven Pelayo Morilla, un talento en el que Ania ha depositado mucha confianza una vez que esté al cien por cien. Por las bandas también pueden actuar los canteranos Tote y Leiva. El juvenil, por lo pronto, ha impresionado al técnico asturiano y seguramente gozará de muchos minutos este verano.

Portería

La portería del Algeciras dejó bastante fríos a los aficionados en la vuelta al Nuevo Mirador. Es solo un ensayo pero las sensaciones con Iván Crespo (algo impreciso) y el joven Pol Tristán no transmitieron mucha confianza. Cabe la posibilidad de que el club intente la incorporación de un guardameta que compita de tú a tú por el '1'. El interés por el cadista Juan Flere es ya sabido, pero mientras Ledesma esté en los Juegos Olímpicos de Tokio, el Cádiz no va a soltar al también argentino. Da la sensación de que habrá que esperar hasta finales de agosto.