¿Qué necesita el Algeciras para hacer matemática la salvación la próxima jornada?

Algeciras/El Algeciras CF tiene la oportunidad este próximo fin de semana de celebrar matemáticamente su permanencia en la Primera Federación. Después de ocho jornadas seguidas sin perder, el equipo de Fran Justo encara la 36ª jornada liguera del grupo II con 46 puntos y siete de ventaja sobre los temidos puestos de descenso. Siete de colchón con nueve por jugarse. La pregunta lógica de cualquier aficionado es clara: ¿qué necesitan los algeciristas para consumar una trabajada y sufrida salvación que ya acarician?

El Algeciras cerrará la 36ª jornada ante el Hércules CF el domingo a las 19:30 en un escenario de lujo como el Rico Pérez de Alicante. Los locales cuentan con 47 puntos (uno más) y, tras la derrota en Villarreal, dejaron escapar sus remotas opciones reales de pelear por la quinta plaza. Los alicantinos están a seis puntos del Mérida con nueve sobre el tablero. Difícil, más aún con filiales de por medio en mejor situación.

En el Nuevo Mirador, la única preoucupación desde que comenzó la andadura ha sido siempre asegurar cuanto la continuidad en la categoría por cuarta campaña consecutiva. El Algeciras puede conseguirlo por tres vías diferentes. La más directa y la única en la que los rojiblancos dependen de sí mismos pasa por la victoria. Si el Algeciras logra la victoria, se auparía hasta los 49 puntos y estaría fuera del alcance de los cinco últimos para los dos jornadas finales.

En caso de empate, el Algeciras se situaría con 47 puntos y necesitaría tres resultados favorables que pasarían por que el Yeclano no gane al Villarreal B en La Constitución (sábado a las 18:30), que el Sanluqueño no gane en su visita al Betis Deportivo (el sábado también a las 18:30) y que el Alcoyano no gane al descendido Intercity en El Collao (el sábado a las 18:00). El Yeclano y el Sanluqueño igualan a 39 puntos y el Alcoyano cuenta con 38, por lo que los tres precisan un triunfo en sus respectivos partidos para mantener opciones de cazar a los rojiblancos.

La privilegiada clasificación de los algeciristas otorga opciones de zanjar la permanencia incluso con una derrota en el Rico Pérez. Eso sí, el Algeciras necesitaría hasta cuatro carambolas: que el Yeclano y el Sanluqueño pierdan y que el Alcoyano y el Recreativo de Huelva no ganen. En esta ecuación entra en juego el Decano, que visitará el domingo al Marbella (17:30) en un duelo directísimo por salvar el pellejo. El Recre tiene 37 puntos y el Marbella va con 40, por lo que se puede considerar la última bala de los onubenses para agarrarse a su clavo ardiendo. Si estos cuatro resultados acompañasen, a los de Fran Justo les valdria hasta con la derrota ya que serían inalcanzables con sus actuales 46 puntos.

Estos tres caminos son la versión simplificada de unas cuentas que no entran a valorar posibles combinaciones de múltiples empates a 46 puntos al finalizar la competición. El Algeciras tiene algunos golaverajes a su favor y otros en contra, aunque todavía tiene que cerrar el particular con el Alcoyano, con el que empató a domicilio en la primera jornada y con el que despedirá a su afición en la penúltima jornada. Los de Justo tienen en su mano evitar echas cuentas y poner en marcha la calculadora para las dos jornadas definitivas, unificadas para los sábados 17 y 24 de mayo a las 19:30.