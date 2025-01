Así es el próximo rival del Algeciras: la reinvención del Real Madrid Castilla

Un once reciente del Real Madrid Castilla.

Algeciras/El Algeciras CF tiene la mirada puesta ya en su próximo rival. Sin tiempo para lamentaciones por la derrota sufrida en Sevilla, los albirrojos recibirán este viernes (20:30 en el Nuevo Mirador) al Real Madrid Castilla, un filial que, una temporada más, ha sabido reinventarse a base de talento y juventud. El equipo que tutoriza Raúl González llegará a La Menacha en su mejor momento y en plena escalada en la clasificación del grupo II de la Primera Federación.

El filial del Real Madrid marcha undécimo con 26 puntos (dos menos que el Algeciras) y presenta un saldo de seis victorias, ocho empates y siete derrotas, con un balance goleador positivo de 34 tantos a favor y 25 en contra (+9). El equipo de Raúl González es el más goleador del grupo con diferencia.

El Castilla 2024/25 experimenta una clara progresión. Los blancos sufrieron un arranque flojo de temporada y no lograron su primera victoria hasta la sexta jornada (en casa ante el Hércules). El segundo triunfo de los chicos de Raúl se hizo de rogar hasta primeros de noviembre. El Castilla obtuvo algo más de regularidad, pero despidió 2024 en puestos de descenso con solo 19 puntos, lejos del rendimiento de otros filiales como el del Betis, el Atlético o el Villarreal.

2025 ha cambiado el chip por completo de un Castilla que no conece la derrota. Los merengues han encadenado dos victorias, han ganado por fin como visitantes (ante el Betis Deportivo) y han refrendado una inercia que invita a pensar que el filial va con la flecha hacia arriba. Todo esto no es flor de un día, por supuesto. El 'B' ha necesitado un proceso de maduración con una camada muy joven, con futbolistas que en su mayoría no habían jugado juntos demasiado tiempo. Los madridistas aún están a 20 puntos de la permanencia virtual, pero poseen el talento y la profundidad de plantilla para protagonizar una segunda vuelta en la que meterse en la pelea por el playoff de ascenso.

Como visitante, el Castilla obtuvo su primera victoria a domicilio de la temporada en su última salida, en el campo principal de la Ciudad Deportiva Luis del Sol contra el Betis Deportivo. En los nueve viajes anteriores, los blancos solo habían podido arrancar cuatro empates (Villarrreal, Sanlúcar, el derbi contra el Atlético B y Fuenlabrada).

El líder de este Castilla se llama Gonzalo García, el pichichi de la Primera Federación con 15 goles, un atacante con un olfalto tremendo en las proximidades del área. La pegada del filial ha aumentado con el despertar de Víctor Muñoz, otro depredador del área que ya suma siete tantos y ha empezado el año como un cañón.

La columna vertebral del filial blanco la forman jugadores como David Jiménez, Mario Rivas, Chema, Ribes, Hugo de Llanos, Lorenzo Aguado (que ya ha dejado destellos con los mayores también) o Pol Fortuny. Raúl ha visto como el central Asencio ha dado el salto definitivo a la primera plantilla. El zaguero disputó once encuentros esta temporada antes de convencer a Ancelotti en un Real Madrid castigado atrás por las lesiones.

Uno de los que ha irrumpido con fuerza en las últimas semanas es precisamente otro central, Jacobo Ramón, artífice de los dos goles que valieron el último empate contra el Villarreal B en el Alfredo Di Stéfano. Como recompensa, el joven zaguero fue convocado junto a Gonzalo García, Pol Fortuny y el portero Sergio Mestre al encuentro del Real Madrid para la última jornada de la primera fase de la Champions, en Brest (Francia). Ninguno debería tener problemas para estar en la expedición de viajeros del filial para la visita del viernes al Nuevo Mirador.

En cuanto al mercado de invierno, los medios que siguen al filial llevan hablando desde diciembre de la intención del club de reforzar al filial con uno o dos futbolistas que apuntalasen el bloque de Raúl. Sin embargo, el despegue de los blancos y la irrupción de varios de los juveniles parece que ha frenado algo la urgencia de traer refuerzos.