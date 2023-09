El Algeciras quiere dar otro bocado

El Algeciras CF quiere prolongar su estado de felicidad y seguir creciendo como equipo, algo que Lolo Escobar ya ha demostrado que no es incompatible. Tras haber protagonizado su mejor arranque desde que dio el salto a Primera Federación, el cuadro del Nuevo Mirador rinde visita este sábado (18:00, FEF TV) al Recreativo Granada.

Los algeciristas llegan invictos y con cuatro puntos de seis a la tercera jornada liguera del grupo II de Primera Federación. Enfrente, un filial que solo ha sumado un empate y que debuta en la categoría. El duelo fue adelantado de hora tras confirmar la RFEF que la cita no podía disputar en el estadio de Los Cármenes porque el próximo martes la selección española juega contra Chipre. El escenario será la Ciudad Deportiva del Granada, donde apenas pudieron sacar entrada un puñado de aficionados del Algeciras por cuestión de capacidad.

Alineaciones probables Recreativo Granada: Adri López; Raúl Castro, Miki Bosch, Diego López, Osei, Masllorens, Mario González, Pablo Sáenz, Juanma, Carlos Pérez y Talaverón. Algeciras CF: Lucho García; Roldán, Juan Rodríguez, Diori, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Iván, Javi Cueto, Diego Esteban y Zequi. Árbitro: Francisco Javier Expósito Jaramillo (Sevilla). Hora: 18:00 (3ª jornada del grupo II de Primera Federación, FEF TV). Campo: Ciudad Deportiva del Granada. Antecedentes: El Algeciras se midió por última vez a domicilio con el filial del Granada en la 2019-20, la temporada suspendida por el Covid, con un empate sin goles. Los albirrojos no ganaron nunca en Segunda B a los nazaríes.

El Algeciras encara su segundo desplazamiento del curso con la moral alta y el mandato de mantener la humildad y el espíritu competitivo de las dos primeras jornadas. "El equipo está bien, en proceso", manifestó Escobar tras la sesión del viernes. "Hay días que salgo más contento, otros más enfadado porque son bastantes conceptos que no acaban de salir rodados, pero el equipo tiene lo principal que es la ilusión y las ganas de competir. Eso los jugadores lo llevan de serie y tengo claro que estamos en proceso de intentar ser lo más competitivos posible. Creo que todavía nos falta", expresó el técnico.

El entrenador cuenta con los mismos efectivos ya que mantiene los mismos lesionados (César, Mario Fernández, Rodrigo Sanz, Jack y Merchán). Escobar no podrá echar mano de Milosevic, ya que el delantero recién aterrizado todavía no tiene la documentación en regla (falta el transfer). "A Milosevic le quedan un par de semanitas para ponerse al nivel del resto", avanzó el preparador, que sí ve más cerca de debutar a Sardinero.

Lolo Escobar avanzó que habrá algún cambio en la alineación: "Me gusta mucho cómo lo estamos haciendo, pero me gustaría meter algún cambio. Mi experiencia me dice que cuando vienes de hacerlo muy bien, estás más cerca de llevarte un guantazo, por eso me gusta probar cosas, que no se relaje nadie", argumentó el de Don Benito, que reconoce un punto flaco: "Nos está faltando control de juego, seremos más competitivos cuando controlemos más".

El míster del Algeciras espera a un Recreativo Granada con sus armas: "Es un equipo que juega bien al fútbol, que intenta proponer, quizás juegue demasiado alegre, a mí me gusta, el día de Murcia podían haber ganado perfectamente", avisó. "Espero otro partido competitivo al máximo. Tenemos que ser muy conscientes de que debemos estar cercanos a nuestro cien por cien".

El entrenador insiste en lo que dijo tras vencer al San Fernando: "Lo digo en serio, ni veo redes sociales ni clasificación, me da tan igual ahora eso. Queda mucho, quiero que mejore el equipo, individual y colectivamente. Ahí está en lo que podamos hacer este año y nos falta mucho", subrayó.

Escobar considera que jugar en la Ciudad Deportiva viene bien al filial, "ya que es el campo donde entrenan" y daba por hecho que no jugarían en Los Cármenes. "Jugando la selección española el martes, perdí poco tiempo en pensar en esto. Me da pena por los aficionados porque creo que hubieran ido bastantes más pero entendía que no iba a haber esa posibilidad".