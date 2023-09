El Algeciras firma su mejor arranque en Primera Federación

La primera victoria siempre se saborea largamente. El algecirismo sabe bien lo mucho que cuesta ganar un partido en una Primera Federación cada año con más caché. Los tres puntos celebrados el pasado domingo en el Nuevo Mirador ante el San Fernando refrendaron las buenas sensaciones que el equipo de Lolo Escobar transmitió en su debut en Palma. Numéricamente, el Algeciras ha firmado su mejor comienzo de temporada desde que milita en la categoría con cuatro puntos de seis posibles.

La clasificación a estas alturas puede y debe ser anecdótica, pero los puntos anotados en el casillero ya no van a ninguna parte. El nuevo Algeciras ha empezado a amasar su botín particular a pesar de que el técnico tiene un equipo claramente en formación y una plantilla en la que la gran mayoría está en proceso de conocerse dentro y fuera del campo. Los puntos, lógicamente, van a allanar ese periodo de adaptación y van a permitir a Escobar trabajar con mucha tranquilidad para afinar en su idea de juego.

Con estos cuatro primeros puntos, el Algeciras ha mejorado la carta de presentación de las dos primeras temporadas en Primera Federación, ambas con Iván Ania al frente. En la 2012-22, la del estreno de la nueva categoría, los albirrojos echaron a andar con dos empates. Igualaron en la visita al Barcelona B (1-1) y con el Andorra (2-2) en su puesta de largo en casa. El primer triunfo no llegó hasta la cuarta jornada en aquella goleada en La Línea, el primer alegrón a las órdenes del técnico asturiano. Aquel Algeciras, ya se sabe, aspiró al play-off de ascenso hasta el último segundo.

La pasada andadura, la 22-23, el Algeciras inició con una derrota en Fuenlabrada (2-0) y una victoria ante el Rayo Majadahonda (2-1) en el Mirador. Después perdió en casa ante el Cultural Leonesa (0-1) por lo que el actual equipo ya tiene más puntos pase lo que pase la próxima jornada en la visita a Granada (el sábado a las 19:30). El segundo y último proyecto con Iván Ania salvó el pellejo en la última jornada.

Efecto remontada

El primer triunfo liguero se cimentó mediante una remontada, algo que al Algeciras le costó horrores hacer en su anterior etapa. A los rojiblancos se le indigestaron cantidad de partidos, sobre todo en casa, cuando se veían por detrás en el marcador.

Los de Lolo Escobar acabaron con esa maldición ante el San Fernando y fueron capaces de dar la vuelta a un 0-1 con dos goles y actitud. Es verdad que el penalti fue un tanto dudoso o de esos que no se suelen pitar, pero mucho más claro fue el que el árbitro no pitó minutos antes a Zequi. En cualquier caso, el Algeciras hizo méritos para sobreponerse, tuvo ocasiones claras y estuvo acertado como en la definición del 2-1 en la conexión entre Juan Rodríguez y Zequi.

Una piña

La imagen final compartida por el vestuario refleja lo que este Algeciras quiere ser: un bloque por encima de las individualidades. Este fue el mensaje que los dirigentes y responsables deportivos mandaron en verano y es el patrón de conducta que Lolo Escobar está trabajando.

El Algeciras no va a ser una constelación de estrellas ni falta que le hace. El club apostó por jugadores con hambre de crecimiento, con margen de progresión, y también gente con ganas de volver a dar guerra y sentirse futbolista. Todo esto, bien mezclado en la coctelera, es lo que persigue el técnico de Don Benito.

Dicho lo cual, este planteamiento no quiere decir que el Algeciras no tenga jugadores diferenciales. En la portería, Lucho García ya se ha reivindicado y todo el mundo habla maravillas de Marcos Lavín. En defensa, el debut precipitado de Juan Rodríguez no pudo ser mejor. En el medio, el Algeciras tiene ingredientes de todo tipo y jugadores consagrados como Borja y el capitán Iván. Y arriba, Zequi ya ha dejado su primer aguijonazo y acaba de aterrizar la pieza que faltaba con el tanque Milosevic.