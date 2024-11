Algeciras - Murcia: reto de fuerza en el Nuevo Mirador

Algeciras/El Algeciras CF recibe este sábado (17:30) al Real Murcia CF en la 13ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Los albirrojos buscan la tercera victoria consecutiva en el Nuevo Mirador. Tras haber tumbado al Ceuta y al Fuenlabrada, el desafío pasa por hacerlo contra uno de los firmes aspirantes al ascenso, un Murcia que llega con el punto de mira fijado en el liderato.

El algecirismo se congrega en su templo -por fin a una hora decente- tras una semana de difícil digestión por la derrota en el Nuevo Colombino. El equipo de Fran Justo, indignado por el arbitraje sufrido en Huelva, vio volar un triunfo que tenía casi amarrado y que habría catapultado a los albirrojos hasta los puestos nobles de la clasificación. Perdida esa oportunidad, hay que pasar página y centrar los cinco sentidos en las virtudes que vienen potenciándose desde octubre: fútbol alegre en ataque, práctico e intenso en defensa y aprovechar el momento de inspiración de Rodrigo Escudero.

Fran Justo recupera al capitán Iván Turrillo, que cumplió sanción por acumulación de amarillas, pero pierde a Dani Merchán para los dos próximos encuentros por su expulsión en Huelva. Se ha hablado durante la semana de que el quebradero de cabeza estaba en el lateral izquierdo porque el algecireño Tomás lleva un mes fuera recuperándose de una lesión muscular, pero el técnico avanzó este viernes que el algecireño está "perfectamente" y con el alta. En caso de que Tomás se resintiera, las alternativas pasan por poner a Rafa Roldán a banda cambiada -lo que hizo ante el Recre- o apostar por alguno de los centrales, incluso retocando ligeramente el dibujo. Los rojiblancos manienen, además, las conocidas bajas de Javi Avilés (para toda la temporada) y Lucho García (que va mejorando y podría acortar plazos).

Justo invita a aprender de lo sucedido en Huelva. "Esto es fútbol y a veces suceden estas situaciones. Creo que hicimos un partidazo y por situaciones evidentes y detalles no se consiguió la victoria, pero sigo pensando lo mismo que al terminar el partido. Estábamos muy fastidiados, pero tenemos que seguir por ese mismo camino y no bajar el nivel", manifestó el gallego.

El partido va a depender de lo que nosotros hagamos

El entrenador considera que este sábado afrontan "una prueba realmente importante para ver cómo estamos" y cataloga al Real Murcia entre lo más granado de la categoría: "El Murcia es de las mejores plantillas y equipo, con un objetivo claro que es regresar a Segunda. Va a ser un partido muy duro, pero creemos que estamos en un buen momento de forma y de juego, que nos sentimos fuertes en casa y los dos últimos partidos fueron victorias. Deseamos que venga la tercera", expresó.

Justo espera "una bonita batalla en lo táctico, en los banquillos y en los jugadores" ante un Murcia que figura entre los mejores visitantes del grupo. "Consiguen victorias de mucho mérito fuera. Creo que es el equipo a nivel global más completo, muy bien trabajado, muy rocoso y te puede hacer peligro de muchas maneras", advirtió. "Nosotros estamos haciéndoselo pasar mal a todos y espero que esta vez también lo logremos. Nos va a exigir lo mejor en lo posicional y lo estructural porque el Murcia necesita muy poco para generar gol", insistió.

El técnico del Algeciras pide centrarse más en lo propio que el adversario: "El partido va a depender de lo que hagamos nosotros", dijo tajante. "Si lo hacemos muy bien, estaremos cerca. Tengo la sensación de que estamos preparados".

Fran Justo se mantiene fiel a su discurso de no mirar demasiado atrás ni mucho más adelante: "El medio plazo no tiene mucho sentido. No vamos a pensar mucho más allá de este partido. El foco es el futuro y el futuro es el partido ante uno de los mejores equipos de la categoría", reflexionó.

El grupo II sigue en ebullición. No en vano, esta semana se ha producido el relevo en el banquillo del Ibiza con la destitución de Pep Martí y la llegada de Paco Jémez. Y este jueves saltó la sorpresa con la noticia de la salida de Vicente Parras en el Alcoyano, el quinto entrenador que cae esta temporada.

La previa del Algeciras-Murcia estará marcada por un acto con un recordado protagonista entre el algecirismo. La Peña La Bufanda Algecirista Martín Gil ha anunciado que este sábado a las 16:00 en la puerta 0 del Nuevo Mirador se llevará a cabo la ceremonia de la primera piedra del muro de la afición, siendo la primera en memoria de Martín Gil en homenaje a toda la labor realizada durante su vida.