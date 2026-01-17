Algeciras - Betis Deportivo: la ambición de los que están

El Nuevo Mirador levanta el telón de la segunda vuelta de la temporada. El Algeciras CF recibe este domingo (16:00 horas) al Betis Deportivo en la 20ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Los albirrojos ponen a prueba su gran racha en casa y lo hacen ante un filial que comparte la cola de la clasificación, aunque los béticos han reaccionado tras el cambio de entrenador.

El Algeciras comparece ante su público tras el empate en Tarazona, un resultado con el que cerró la primera vuelta del campeonato con 26 puntos, en una meritoria octava plaza. El equipo de Javi Vázquez se ha hecho muy fuerte en un Nuevo Mirador donde ha sumado 16 de los últimos 18 puntos, una regularidad que mantiene a los algeciristas con cuatro puntos de colchón sobre los puestos de descenso y once sobre el trío que cierra la tabla con el Sanluqueño, el Marbella y el propio Betis Deportivo. De ganar esta jornada, los de rojo y blanco darían un golpe casi definitivo a un rival directo por la permanencia.

Javi Vázquez tendrá que recomponer el once. El técnico tiene las bajas por sanción de los centrales Mayorga y Aleix Coch (ambos por cinco amarillas). El madrileño avanzó en la previa que Víctor Ruiz y Ángel Gómez formarán en el centro de la defensa. Víctor vuelve tras cumplir un partido de castigo por tarjetas y con el recuerdo del golazo que firmó hace dos semanas en el triunfo ante el Sevilla Atlético. Ángel tendrá una gran oportunidad tras haber estado toda la primera vuelta como cuarto central.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Moreno; Joseca, Víctor Ruiz, Ángel Gómez, Tomás, Óscar Castro, Jony Álamo, Iván Turrillo, Juanma, Obeng y Rastrojo. Betis Deportivo: Manu González; Masqué, Oreiro, Elyaz, Bladi, Gnangoro, Dani Pérez, Reina, Morante, Antonio González y Rodrigo Marina. Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes (Málaga). Hora: 16:00 (20ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por las plataformas oficiales y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Nuevo Mirador de Algecirs. Precedentes: Dos empates en los dos visitas béticas en la Primera Federación, aunque ambos equipos se han cruzado más de una decena de ocasiones también en las desaparecidas Segunda B y Tercera.

Sobre el resto, Vázquez anunció la vuelta del portero Samu Casado a la convocatoria y se mostró feliz por poder disponer de todos sin lesiones, algo que va a ser crucial hasta finales de mayo en una plantilla que no espera cambios en el mercado de invierno. "No depende de mí. Como entrenador, mi reto es intentar exprimir al máximo los recursos que tengo. Nunca me he quejado y esta vez no será distinto. Además, me encanta la plantilla que tengo. Como no depende de mí... tiraremos para adelante con lo que tenemos", manifestó.

Además de las obligadas variaciones por las sanciones, el míster dejó entrever retoques con el deseo de "no ser un equipo previsible" a pesar de la buena marcha. "Es verdad que dominamos muchos recursos y que seguimos una línea, pero siempre con ajustes e intentando mejorar", explicó. "Estamos en un momento para que nos exijamos, para tener la ambición de seguir mejorando porque creo que tenemos un importante margen de mejora. Creo que tendríamos que tener algún punto de más", reflexionó.

Vázquez remarca que es fundamental afrontar la segunda vuelta "para no volvernos previsibles" y con ese deseo de crecer colectivamente: "La ambición nuestra es la de ser mejores semana a semana", insistió.

Sobre el Betis Deportivo, el técnico del Algeciras previene sobre un rival que "con el cambio de entrenador ha variado cosas y lleva cuatro puntos de seis, aunque los dos partidos han sido en casa". Vázquez tiene claro que los béticos presentan "características distintas" y mantiene "la misma alerta que tenemos siempre ante cualquier equipo".

"Con el nuevo entrenador no han jugado fuera de casa todavía, tendremos que ver qué nos plantean", prosiguió el albirrojo. "Es un filial, con ese gran nivel de desorden ofensivo bueno. Tenemos también información de Dani (Fragoso) de su época en el juvenil, intentado anticipar qué pueden hacernos".

Efecto Dani Fragoso

El Betis Deportivo llega en la 19ª posición con 15 puntos tras una complicadísima primera vuelta. El filial arrancó proyecto y temporada a las órdenes de Javi Medina, el ex del Antequera que volvía a la entidad de Heliópolis. Los verdiblancos destituyeron al entrenador en el parón de la Navidad y apostaron por otro hombre de la casa como Dani Fragoso. El nuevo míster igualó en su debut ante el Europa (2-2) y venció la pasada jornada al Juventud Torremolinos (2-0), sendos partidos en su estadio.

Entre sus jugadores destacados, el filial cuenta con los internacionales Morante (hijo de Morante de la Puebla) y el portero Manu González o Carlos Reina en una plantilla repleta de talento y juventud.