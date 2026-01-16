El reparto de minutos en el Algeciras: Tomás Sánchez encabeza la columna vertebral

El algecireño Tomás Sánchez ha sido el futbolista con más minutos disputados en la primera vuelta de la temporada 2025/26 del Algeciras CF, en la que los albirrojos se han posicionado en la octava posición del grupo II de la Primera Federación con 26 puntos. Tomás, uno de los capitanes del vestuario en el Nuevo Mirador, ha encabezado la columna vertebral de un once que ha ido variando y adaptándose a los contratiempos con una serie de jugadores que se han erigido en pilares fundamentales.

Tomás ha encabezado el ranking algecirista de más minutos jugados con 1.620 minutos de los 1.710 que representan las primeras 19 de jornadas ligueras. Estos números no recogen los tiempos añadidos, que con el estreno del VAR en la categoría ha disparado los descuentos en una minutada. El lateral zurdo de Algeciras, que vive su cuarta campaña consecutiva como albirrojo, lidera el triunvirato de algeciristas que han rebasado los 1.500 minutos de juego, junto a Jorge Rastrojo (1.608) y Álvaro Mayorga (1.597).

Por líneas, la portería se ha asentado en los guantes de Iván Moreno (1.440), que empezando alternando con Samu Casado (270), pero encontró el terreno expedito tras la lesión de hombro de un Casado que todavía no ha conseguido volver a las convocatorias, aunque parece que está a punto. El malagueño Moreno se ha hecho con el puesto y ha dotado de tranquilidad a una posición muy sensible.

En defensa, tras dos fijos como Tomás y Mayorga, el reparto de minutos ha seguido este orden: Joseca (1.298), Víctor Ruiz (980), Aleix Coch (805), Paris Adot (319), Carlos Arauz (233) y Ángel Gómez (68). Joseca se adueñó del lateral derecho ante la prolongada ausencia de un Paris Adot que ha venido entrando en el tramo final de 2025. Como pareja de baile de Mayorga, Víctor Ruiz y Aleix Coch han pugnado por el sitio, teniendo en cuenta que Coch ha estado condicionado también por sus problemas físicos. El técnico ha movido las hilos de manera que Arauz también tuviera sus minutos y Ángel Gómez pudiese entrar en juego como cuarto central.

En el centro del campo, el canario Óscar Castro (1.379) ha emergido como el multiuso, por delante de un indispensable Iván Turrillo (1.352), de Jony Álamo (847), Dani Garrido (723) y Joe Riley (231). El eterno capitán, Castro y Jony Álamo han formado el esquema más usado en el medio, donde Dani Garrido se ha reenganchado a base de pegada y el joven Joe Riley se entonó antes de una lesión de rodilla que, afortunadamente, quedó en un susto.

Jorge Rastrojo, el segundo jugador con más minutos del Algeciras. / Erasmo Fenoy

En cuanto al ataque, tras Jorge Rastrojo, Javi Vázquez ha apostado por Manín (1.489), Isaac Obeng (1.352), Juanma García (1.060) y, de manera más testimonial, por André Nader (57) y Javi Avilés (36). El entrenador ha rotado menos en una parcela en la que no cuenta con tantos recambios y los jugadores se han mantenido más sanos, a excepción de un Javi Avilés al que el algecirismo no termina de ver con continuidad. Y es una pena porque el pasado curso demostró pinceladas de jugador muy desequilibrante por la banda derecha.

Javi Vázquez no ha dado bola a la cantera y ninguno de los cuatro chavales del primer equipo han disfrutado de minutos oficiales: Dani Recagno, Raúl Vilches, Adán Villalba y el portero Manu.

Dado que parece improbable que el Algeciras vaya a reforzarse en el mercado de invierno, el entrenador será el primer interesado en mantener a toda la plantilla enchufada y proseguir con un reparto de minutos que permita el equilibrio sostenido durante la primera mitad del curso.