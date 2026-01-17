El tiempo
Teledeporte emitirá un partido cada jornada de la Primera Federación del Algeciras

Algeciras CF | Primera Federación

Las retransmisiones comienzan con la segunda vuelta este domingo con el Mérida-Castilla, del grupo I

La Primera Federación del Algeciras CF ofrecerá un partido en abierto cada jornada. La Real Federación Española de Fútbol ha llegado a un acuerdo con Teledeporte para la emisión, cada jornada, de un partido en abierto a nivel nacional, un paso más de la categoría de bronce para expandir una competición que cuenta durante la presente temporada 2025/26 con más de diez operadores televisivos y siete televisiones autonómicas.

En su quinta campaña, la Primera Federación Versus e-Learning, que aúna a clubes históricos con las mejores canteras, se ha consolidado como uno de los torneos más atractivos del panorama del fútbol español. "Su competitividad y profesionalización son cada vez mayores, sus bases más firmes, su visibilidad más evidente y su seguimiento, tanto en los estadios como a través de la pantalla, exponencial", destaca la RFEF.

La firma, por tanto, acerca todavía más el campeonato a los aficionados, que a partir de este mismo domingo disfrutarán, de manera gratuita y en toda España, de un partido de Primera Federación. El primer partido televisado por la cadena deportiva de RTVE será el duelo entre la AD Mérida y el Real Madrid Castilla (domingo 18 de enero, a las 18:15 horas).

