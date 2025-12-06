Algeciras - Atlético Madrileño: el Nuevo Mirador desafía al líder

El Nuevo Mirador desafía al líder. El Algeciras CF recibe este domingo al mediodía al Atlético Madrileño en la 15ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. El equipo de Javi Vázquez se ampara a su fortaleza en un estadio donde enlaza tres victorias seguidas para hacer frente al filial de Fernando Torres, el conjunto más en forma de la categoría. El duelo ha sido declarado como día del club por lo que los abonados tienen que acceder con entrada previo pago de 5 euros. La taquilla de la web oficial algecirista permanecerá abierta hasta última hora.

El Algeciras ha pasado página a la derrota en Ibiza y pone el foco en intentar hacer lo que muy pocos han logrado esta temporada: sumar ante un rival que ha ganado ocho de sus últimas once partidos. Los del Nuevo Mirador cuentan con 18 puntos -al igual que otros cuatro clubes- y empiezan la jornada con dos puntos de colchón sobre los puestos de descenso y a solo dos puntos de las plazas de playoff de ascenso. Así de reñido y de "bonito" está el grupo de una división a la que ya apodan como a la hermana pequeña de la Liga Hypertensiones (la Segunda División para sus simpatizantes).

¿Cómo llega el Algeciras a este partidazo? Es la gran pregunta que se hacen sus aficionados. Las dudas son varias porque había hasta siete jugadores entre algodones, aunque el entrenador se mostró optimista en la previa con la recuperación de algunos y confió en poder echar mano ya sea de salida o desde el banquillo con gente como Jony Álamo, Juanma o Joseca. El meta Samu Casado, Eric Montes y Javi Avilés podrían formar parte de la convocatoria y el que se quedará seguro fuera es Joe Riley, aunque el técnico explicó que su dolencia de rodilla es menos grave de lo temido y podría estar de vuelta para enero.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Moreno; Paris Adot, Aleix Coch, Mayorga, Tomás, Óscar Castro, Rastrojo, Iván Turrillo, Manín, Dani Garrido o Juanma y Obeng. Atlético Madrileño: Esquivel; Javier Boñar, Puric, Dani Martínez, Julio Díaz, Belloti, Morcillo, Rayane, Iker Luque, Arnau Ortiz y Miguel Cubo. Árbitro: Jorge Tárraga Lajara (colegio manchego). Hora: 12:00 (15ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por las plataformas oficiales y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Precedentes: Dos partidos en la categoría: victoria algecirista la pasada temporada por 1-0 y empate 2-2 hace dos campañas.

"No hay miedo a nada, cuando no juegan unos, lo hacen otros", subrayó el técnico del Algeciras, que se congratuló de haber tenido "noticias buenas a final de semana" sobre los tocados y recalcó que los rojiblancos siempre sacarán "un equipo muy competitivo" más allá de las circunstancias. Sancionados, afortundamente, no hay.

"Disponer de un banquillo de experiencia también te ayuda en estos partidos con descuentos ya tan largos", valoró Vázquez, que este invierno contará con el fichaje del recuperado Eric Montes: "Eric tiene una mentalidad increíble. Cada día le veo mejor y hay que saber elegir bien los momentos para ese regreso tras una lesión tan larga".

Vázquez espera en el Atlético Madrileño a "un muy buen equipo de esta preciosa categoría que tanto mola". El preparador disfruta con el reto: "Es verdad que no empezaron excesivamente bien, pero han encontrrado una línea muy buena con resultados. Es un equipazo que se enfrentará a otro equipazo, una bonita batalla y me encanta como entrenador, saber que cada mínimo detalle puede llevarte a ganar o perder".

Para el míster algecirista, las claves pueden pasar por "ser capaces de tener el balón, no caer en su desorganización en el buen sentido, encontrar los espacios para tener más control y poder hacer daño".

Vázquez asume que el Algeciras tiene sus puntos flacos y ha incidido en ellos: "Estamos trabajando en mejorar las cosas que podemos mejorar, no creemos en la mala suerte, por eso estamos trabajando las áreas, que es donde tenemos un margen de mejora bonito", aceptó. "Hemos ajustado cosas y lo tenemos claro, confiamos plenamente en nosotros", insistió.

El cuerpo técnico mantiene intacta la ilusión: "No dejamos que un trastazo nos hunda, no lo hemos hecho antes, nos levantamos con humildad porque hemos sido capaces de entender la categoría y tenemos una estabilidad y una implicación enorme. Además, siento que afición, plantilla y cuerpo técnico estamos todos en una misma línea, en la de construir un grupo humano unido".

Las camisetas, por fin

Las camisetas oficiales de la temporada 2025/26 han llegado por fin a la tienda del Algeciras. Tras meses de espera, Capelli ha suministrado la ropa para su venta y los aficionados ya pueden adquirir las nuevas indumentarias en la tienda del estadio Nuevo Mirador.