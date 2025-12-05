Así es el próximo rival del Algeciras: Atlético Madrileño, la 'crème de la crème'

El Algeciras CF se enfrenta este domingo (12:00) al mejor equipo del grupo II de la Primera Federación. Tras 14 jornadas, el Atlético Madrileño llega al Nuevo Mirador como líder en solitario y con un partido pendiente, el aplazado de la 13ª jornada con el Marbella que disputará el próximo miércoles 10 de diciembre en el Banús Center. Un histórico de la mejor selección española de todos los tiempos como Fernando Torres tutela a un filial repleto de talento y con una pegada sobresaliente.

El Atlético Madrileño lidera la clasificación con 27 puntos y unos números abrumadores: ocho victorias, tres empates y dos derrotas, y un balance goleador aplastante de 23 tantos a favor y 10 en contra con la mejor diferencia del grupo (+13).

Los colchoneros hilvana cinco jornadas sin perder con cuatro victorias y han ganado ocho de sus últimos once encuentros, una racha impresionante que ha puesto en órbita al filial como uno de los firmes candidatos al ascenso. El liderato rojiblanco tiene aún más mérito ya que el Atleti tuvo que solicitar el aplazamiento de su visita al Marbella en la 13ª jornada por la acumulación de bajas que provocó una intoxacación alimentaria en su expedición. Ni con un partido menos han podido desbancar al equipo de Torres de la cabeza.

Los colchoneros arrancaron la temporada en su feudo de Alcalá de Henares con un empate sin goles ante el Sanluqueño y una derrota en Cartagena, un tibio comienzo que enmendaron con tres victorias seguidas y una racha prolongada en la que solo hay un borrón: el tropiezo sufrido en el Rico Pérez de Alicante ante el Hércules, su derrota más clara del curso (3-0).

Como visitante, el Atlético Madrileño ha vencido en cuatro de sus seis desplazamientos: Betis Deportivo, Villarreal B, Alcorcón y Nàstic de Tarragona.

Los colchoneros, durante una celebración. / Atleti Academia

La piedra angular del proyecto 2025/26 del filial del Atlético de Madrid se llama Fernando Torres, una leyenda del club y del fútbol español que continúa con paso firme hacia un inminente salto a los banquillos de máximo nivel. Torres, que ha sido premiado esta semana en la gala de la Real Federación de Fútbol de Madrid con el trofeo Leyenda Deportiva, se mantiene al frente de un vestuario muy prometedor.

Los rojiblancos cuentan con futbolistas llamados a dar mucho que hablar como Arnau Ortiz -que lleva 7 goles en 12 partidos este curso-, Iker Luque, Omar Janneh, Rayane, Javi Boñar, Julio Díaz o el portero Esquivel.

El filial mantiene una base sólida del año anterior a la que incorporó refuerzos y recuperó cedidos en verano como el meta Mario de Luis (Castilla), Adri Corral (Collado), Puric (Racing de Ferrol), Mati Barboza (Córdoba), Belloti (ascendió como campeón con el Ceuta el pasado curso), Javi Morcillo (Sabadell), Darío Sits (Parma italiano) o el mexicano Nájera (San Luis), el último en debutar con el filial.

Como equipo filial, Torres echa mano también de los talentos de la Academia y el juvenil, como viene ocurriendo con jugadores como Miguel Cubo, que se estrenó como goleador en la última victoria.

Los colchoneros tiene una baja importante de larga duración ya que perdieron en octubre al central Kostis, uno de sus referentes, por una grave lesión de ligamentos que le tendrá en recuperación el resto de la liga.

"Una salida muy complicada"

Torres encara el viaje a Algeciras consciente de que el Nuevo Mirador se ha hecho fuerte con tres triunfos seguidos. El técnico calificó el compromiso como "una salida muy complicada" para afrontar "tres partidos en una semana", un tramo que considera "una semana crucial".

El madrileño se mostró "muy contento por el rendimiento de todos" y asume que va a necesitar "a todos" para mantener fresco al equipo antes del parón navideño.

A los colchoneros no les pasó factura la interrupción por la intoxicación que sufrió el grueso de la plantilla. "Teníamos muchas ganas de volver a competir después de la última semana y muy feliz por los jugadores, muy orgulloso por el trabajo que están haciendo", dijo Torres tras vencer al Teruel.

"Cuando el equipo cree, tenemos momentos brillantes", reconoció. "Creen en lo que hacen y tienen constancia. Creen en el trabajo, en ellos mismos y en sus compañeros".