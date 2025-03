Algeciras - Atlético de Madrid B: con más impulso y menos presión

Algeciras/Pisa a fondo. Es lo que el aficionado del Algeciras le pide a su equipo tras haber roto la maldita racha sin ganar. Después del triunfo en Antequera y de haber sumado cuatro puntos de seis ante dos auténticos cocos de la Primera Federación, el Algeciras CF quiere refrendar todas sus buenas sensaciones con una victoria en casa que se antoja "fundamental". El conjunto de Fran Justo recibe este domingo a las 15:30 horas al Atlético de Madrid B de Fernando Torres en la 30ª jornada. El Nuevo Mirador empujará desde las gradas para mantener a los rojiblancos fuera de los puestos de descenso de un grupo II que está que arde por arriba y por abajo.

El Algeciras regresa a su templo muy reforzado anímicamente aunque consciente de que no puede bajar un ápice la tensión competitiva. Con 34 puntos, los de Fran Justo empiezan la jornada fuera de la zona roja, pero con varios rivales directos pisando los talones. El técnico es el primero en asumir que la salvación "pasa" por el estadio de La Menacha, donde el Algeciras enlaza tres empates (Recreativo, Mérida e Ibiza) y donde quedan cinco oportunidades para alcanzar la ansiada meta de la permanencia.

Los anfitriones tienen por delante a otro rival de talla, un firme candidato al playoff de ascenso, un Atlético B que a día de hoy pasa por ser de los filiales más talentosos de España. Los colchoneros, además, disfrutan del privilegio de contar con una de las grandes leyendas de la Roja, un ídolo como Fernando Torres, como tutor de sus promesas.

El Algeciras comparece con la baja sensible por sanción de Marino, la cabeza pensante del centro del campo, y ya sin la presencia de Javi Gómez en el vestuario tras su fulminante rescisión por problemas disciplinarios. "No voy a descubrir lo que Marino es para el Algeciras, para mí el mejor mediocentro de la categoría y lo está demostrando con rendimiento", aseguró Justo, que ve el contratiempo como una oportunidad para otro jugador: "Pocos centros del campo hay como el del Algeciras, es una posición que tenemos perfectamente cubierta", presumió el gallego, que no quisó opinar sobre la polémica salida de Javi Gómez: "El club hizo un comunicado", zanjó.

Relacionado El Algeciras rompe con Javi Gómez

El once será el mismo de los dos últimos partidos con el obligado matiz de Marino. Todo apunta a que Iván Turrillo retrasará su posición para jugar junto a Pablo Larrea y entrará Neco Celorio algo más adelantado, aunque una opción oasado sería meter a Álvaro Leiva y pasar a Diego Esteban al centro de esa mediapunta. El algecireño se ha convertido en un revulsivo desde el banquillo en esta segunda vuelta y parece que tiene el olfato despierto. Menos probable parece la alternativa de Javi Alonso, sin apenas ritmo para un partido que se presume de alto voltaje.

Fran Justo asume que su equipo precisa "un partido prácticamente perfecto" para tumbar al Atlético de Madrid B, aunque recuerda que sus pupilos son capaces de tutear a cualquiera. "El rival es muy bueno, pero "los futbolistas del Algeciras son también muy buenos", agregó.

Entrenamiento del Algeciras en los anexos. / Erasmo Fenoy

"El ganar te da esa dosis de tranquilidad, pero no queremos a volver a no ganar", expresó el técnico sobre la semana y sobre la dinámica dejada atrás. "Va a ser un partido durísimo y el equipo necesita competir al 110%", advirtió.

El gallego considera que "hay muchos puntos que hacer" en las nueve jornadas finales y que parte de ese botín debe conseguirse en casa: "El equipo está siendo reconocible en casa a pesar de que los resultados no hayan sido todo lo bueno que nos hubiese gustado", explicó. "Por el Nuevo Mirador pasa el conseguir el objetivo o no, esto es una carrera de fondo, quedan nueve etapas y tenemos un partido fundamental para nosotros para dar continuidad a esa victoria de Antequera", insistió.

Justo pone por las nubes al Atleti de Fernando Torres: "Un filial que no vamos a descubrir lo bien que está compitiendo, lo bien que está haciendo las cosas. Cuenta con muchísimos recursos, poderío físico, talento, velocidad, técnica, una plantilla amplia y un ritmo alto. Sabemos que hacen partidos largos, que pondrá a once muy buenos y que luego saldrán cinco igual de buenos, un gran equipo como los últimos rivales que han pasado por el Mirador".