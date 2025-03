El Algeciras rompe con Javi Gómez

Algeciras/El Algeciras CF ha anunciado este miércoles la rescisión del contrato del futbolista Javi Gómez. El club ha tomado la drástica decisión después de un problema disciplinario entre el jugador y el cuerpo técnico, aunque la entidad no ha querido entrar al detalle de las razones de la ruptura. El extremo toledano no formó parte de la expedición del equipo al último viaje a Antequera, donde los de Fran Justo rompieron su mala racha con una victoria.

"El Algeciras CF alcanza un acuerdo con el futbolista Javi Gómez para su salida del club. Desde la entidad agradecemos al jugador los servicios prestados durante esta temporada y le deseamos suerte en su futuro profesional". Con estas palabras ha despedido la entidad al futbolista.

Final abrupto a la relación entre el Algeciras y Javi Gómez. La entidad ha roto con el futbolista tras un enfrentamiento interno con el cuerpo técnico que ha desembocado en una situación irreconciliable. Fran Justo ha optado por cortar por lo sano y el club ha respaldado al entrenador para preservar el ambiente en el vestuario. Ninguna de las partes ha entrado por el momento en detalles de lo sucedido. El Algeciras ha preferido dar por zanjado el asunto con un comunicado sin estridencias.

Javi Gómez había caído en una especie de ostracismo desde que empezó 2025 tras haber sido uno de los fijos durante la primera vuelta de la temporada en el grupo II de la Primera Federación.

Gómez disputó sus últimos miuntos como rojiblanco en la derrota en Fuenlabrada, donde jugó la media hora final, y no era titular desde la 22ª jornada cuando los de Fran Justo cayeron derrotados ante el Real Madrid Castilla en el Nuevo Mirador. Hace dos semanas, ante el Ibiza en casa, estuvo en la convocatoria pero no participó ni un segundo. Esta última jornada, el toledano no formó parte ni de la expedición a Antequera, lo que levantó las primeras sosprechas de que algo raro sucedía con él, aunque era uno de los jugadores que venía arrastrando molestias.

Javi Gómez, en el partido del Algeciras con el Castilla. / Erasmo Fenoy

Javi Gómez se marcha del Nuevo Mirador tras haber disputado 26 partidos (16 como titular) con 1.397 minutos en los que aportó dos goles (en el empate en el Alfredo Di Stéfano y en la derrota en Huelva).

El extremo llegó como una de las apuestas arriesgadas de la parcela deportiva ya que el jugador venía de una lesión importante. Fran Justo le dio bola y tuvo paciencia para tratar de recuperar la mejor versión de un atacante que había dejado destellos en la cantera del Celta. Gómez se hizo con un puesto en las bandas aunque muchos aficionados siempre tuvieron la sensación de que el jugador no terminaba de encontrarse.

Los rojiblancos van a afrontar las últimas nueve jornadas ligueras con un futbolista menos. El proximo desafío para conseguir la permanencia pasa el próximo domingo por casa ante el Atlético de Madrid B (15:30).