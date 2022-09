Algeciras, torres más altas...

Partidazo (¿y cuándo no?) en el Nuevo Mirador. El Algeciras CF recibe este sábado (19:00) al Racing Club de Ferrol, colíder del grupo I de la Primera Federación junto al Córdoba, invicto y con pleno de victorias. Los de Iván Ania comparecen elevados por su triunfo en Badajoz y con el ánimo de resarcirse de su último tropiezo en casa, en aquella increíble derrota ante la Cultural Leonesa. Admonio, Ferni, David Martín y Borja Fernández son, en principio, las bajas de un Algeciras que competirá con los mismos hombres que la semana pasada.

Hay muchísimos motivos para que el duelo de esta quinta jornada se convierta en uno de los más llamativos. Uno de ellos es que el Algeciras y el Racing de Ferrol se reencuentran casi medio siglo después. Para los menos nostálgicos prima el hecho de que los albirrojos tienen la oportunidad de dar el salto a la planta noble de la clasificación y el desafío de frenar a un Racing hasta el momento imparable. La llama del Mirador, por supuesto, no necesita mucho combustible más y el ambiente está garantizado.

Alineaciones probables Algeciras CF: Pol Tristán; Albarrán, Amoah, Van Rijn, Tomás, Unai Veiga, Pepe Mena, Iván, Roni, Romero y Elejalde. Racing de Ferrol: Gazzaniga; Luca Ferrone, Jon García, David Castro, Enol Coto, Carlos Vicente, Manzanara, Jesús Bernal, Heber Pena, Álex López y Manu Justo. Árbitro: Juan Antonio Campos Salinas (Murcia). Pitó la victoria albirroja ante el Sevilla Atlético a domicilio del pasado curso y la derrota local ante el Talavera en la 19-20. Hora: 19:00 (quinta jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Algeciras y el Racing de Ferrol jugaron por última vez en suelo algecireño en la temporada 1978-79, en Segunda, con un resultado de 2-0 Es la primera vez que los ferrolanos visitan el Nuevo Mirador.

Iván Ania aseguró este viernes que no podrá recuperar a ninguno de los jugadores que están en la enfermería. "David Martín y Borja no llegan todavía. David cada vez más cerca y a Borja todavía le faltan algunas semanas", precisó el asturiano. "Además tenemos a Admonio recién operado y Ferni, que ya está participando con normalidad en los entrenamientos, pero no tiene el alta competitiva. Si fuera por mí ya lo veo, pero no vamos a asumir riesgos hasta que él no tenga la seguridad", explicó.

Ania, que cumplirá su segundo y último partido de sanción, no dio la más mínima pista de si volverá al esquema habitual o si mantendrá la apuesta de tres centrocampistas que funcionó en Badajoz, donde Pepe Mena irrumpió en el once. "Pepe un buen partido, para mí fue el que mejor entendió el juego en Badajoz y vamos a ver si le damos continuidad o no...", dijo para jugar al despiste. Lo normal es que la alineación sea la misma o, si acaso, se caiga un mediocentro para dar entrada a otro jugador puro de banda.

El preparador del Algeciras espera a un Racing de Ferrol con "una de las mejores plantillas del grupo". "Es un equipo que ha ganado los cuatro partidos que ha disputado, un conjunto que tiene un alto nivel de eficacia y no necesita muchas ocasiones. Está bien armado defensivamente, en transición no sufre y luego tiene mucha velocidad en banda", analizó Ania.

El míster augura una pugna por el control del balón. "Creo que somos dos equipos diseñados para querer tener el balón y si no es así, sufrimos", explicó Ania, que no ve determinante el largo viaje en autobús de los gallegos.

"Somos dos equipos que sin balón sufrimos"

"Debemos ser capaces de mantener el mejor nivel durante los máximos minutos posibles. Hay que dominar las áreas y los momentos del partido", recalcó Ania, que, como siempre dice, prefiere afrontar estos duelos al calor de su afición. "Donde somos más fuertes en nuestro estadio. Más allá de los números, yo me quedo con las sensaciones siempre. El big data está muy bien pero lo que ve el ojo es lo más importante", aseguró.

El Algeciras, con seis puntos, a uno del quinto, tiene la opción de recortar a un Racing de Ferrol que suma el pleno de doce. El empuje de la victoria en Badajoz debería ayudar a los locales. "Ojalá haya sido un punto de inflexión como hace un año cuando empezamos a tirar para arriba".