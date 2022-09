El invicto Racing de Ferrol espera a un Algeciras "muy motivado"

El Racing Club de Ferrol comparece este sábado (19:00) en el Nuevo Mirador de Algeciras tras un largo desplazamiento en autocar que comenzó el pasado jueves y culminó este viernes tras hacer una escala para pernoctar y entrenarse en Madrid. El invicto conjunto de Cristóbal Parralo, colíder del grupo I de la Primera Federación junto al Córdoba, tiene tres bajas seguras y la duda de Brais Martínez para su enfrentamiento con los algeciristas.

La expedición ferrolana, ante la imposibilidad de viajar en avión, se montó en el autobús el pasado jueves para ir hasta Madrid, donde pasó la noche y este viernes se ejercitó por la mañana en Valdebebas. El Racing prosiguió su camino por carretera hasta el sur. "Es lo que hay y le damos la importancia justa. Me preocuparía más si tuviera un partido cercano después de la vuelta (que serán catorce horas seguidas en el bus). Hay que adaptarse y estar preparados", señaló el entrenador.

Parralo avanzó que el lateral Pumar está descartado por una pequeña rotura muscular en los isquios (la misma zona que Borja), y que Pep Caballé y Quique Fornos siguen al margen del grupo recuperándose de sus respectivas lesiones. El míster explicó que Brais Martínez es duda, pendiente del último entrenamiento para saber si podría o no formar parte de la convocatoria. Los verderones no tienen sancionados.

Cristóbal Parralo espera un gran ambiente en el Nuevo Mirador: "Vimos el último partido (del Algeciras en casa) y es un equipo apoyado por una gran afición, que empuja y aprieta. Creo que nos vamos a encontrar a un equipo muy motivado por los mensajes que se vienen dando de intentar batirnos. Creo que van a jugar este partido con el aspecto emocional", opinó.

"Tenemos que estar preparados para un encuentro duro y complicado. Vamos a tener que dar la mejor versión de cada uno de nosotros si queremos sumar algo", advirtió el míster del Racing.

Parralo trata de rebajar la euforia que pueda existir alrededor de un Racing de Ferrol que ha empezado como un tiro con cuatro victorias seguidas. "Respeto todas las opiniones e intento ser realista. Llevamos cuatro jornadas y hay equipos muy potentes que van a ir asomando la cabeza. Hay clubes con proyectos ambiciosos y plantillas muy buenas y es una liga muy complicada. No somos el favorito para estar ahí pero no renunciamos y vamos a dejarlo todo en el campo", argumentó.

El preparador de los ferrolanos entiende que la suerte del partido de este sábado pasa por "saber manejar e interpretar bien lo que requiere cada momento". "Vamos con la idea de que el rival no saque sus virtudes e intentar sacar las nuestras. Se habla de que es un rival con mucho caudal ofensivo, que lo tiene, pero en Badajoz se mostró muy sólido y organizado. Nosotros tenemos cosas que mejorar porque me gusta tener los partidos controlados y el otro día (ante la Cultural) no lo tuvimos a pesar de ganar tres puntos", avisó.

Un rival lanzado

El Racing ha comenzado la temporada como un tiro con cuatro victorias consecutivas: ante el Rayo Majadahonda (0-1), el Castilla (2-1), el San Fernando (0-1) y la Cultural Leonesa (3-2), el último conjunto que fue capaz de profanar el templo de los algeciristas.

Los gallegos se quedaron cerca del premio la pasada temporada. El Racing se clasificó para el playoff pero cedió ante el Nàstic de Tarragona en la primera eliminatoria, esa que no pudo disputar en casa, en A Malata, y tuvo que hacer en Balaídos, en un sinsentido más de la organización.

El análisis completo del Racing Club de Ferrol puede consultarse aquí.