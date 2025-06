Portería vacía en el Algeciras CF

Algeciras/La portería del Algeciras CF era una de las grandes preocupaciones de los aficionados albirrojos hasta la llegada de Lucho García, hace ahora dos temporadas. La incertidumbre ha vuelto en este importante puesto de la plantilla al confirmarse que el colombiano y el joven Iker Venteo están entre los jugadores que terminan contrato y con quienes el club no está negociando actualmente.

García está barajando volver a su país para enrolarse en un equipo de la primera división, o aceptar una de las dos ofertas que tiene de equipos de Primera Federación, según informó en su cuenta de X (antes Twitter) el periodista Andrés García, más conocido como Cazurreando.

Luis Alberto García Pacheco declaró y demostró en diferentes ocasiones, en privado y en público, sentirse feliz y cómodo en la ciudad de Algeciras. En una entrevista concedida a Europa Sur en septiembre del pasado año, tras parar un decisivo penalti, dijo sentirse en paz. "Desde el primer momento me he sentido muy querido por los niños y los aficionados mayores, conmigo siempre han tenido un respeto y un cariño especial. Eso te facilita mucho todo. La ciudad me encanta, voy a El Rinconcillo, a Getares y tengo amigos que me voy a llevar para toda la vida, gente que me han enseñado la cultura de aquí", confesó.

Pero el fútbol también es cambio en muchas ocasiones, o da muchas vueltas como ha quedado tan demostrado. Lucho deja en la ciudad y entre los aficionados un estupendo cartel, con momentos muy señalados. En su paso por el Algeciras fue titular en 55 partidos, sumando un total de 4950 minutos, en el conjunto de las dos temporadas que ha pasado en el Nuevo Mirador.

Encontrar sustitutos para la portería algecirista figura como una de las primeras prioridades, una vez esté confirmada la llegada del nuevo entrenador, Javi Vázquez, que el pasado jueves se desligó del Talavera, equipo con el que consiguió el ascenso a Primera Federación.

El comportamiento de Lucho García y de Iker Venteo ha ayudado a engrasar, junto al resto de compañeros de vestuario, un ambiente sano y favorable para lograr la exitosa trayectoria del Algeciras CF de la temporada que dejamos atrás. Y sus paradas también han ayudado. El joven catalán tuvo que sustituir al colombiano bajo los palos en octubre del pasado año, tras la seria lesión de García. Llegó a ser titular en nueve partidos, de los que el equipo ganó tres, empató cuatro y perdió dos.

También sería justo reseñar el trabajo del entrenador de porteros en el equipo de trabajo de Fran Justo, David Pérez, reconocido por todos, y que ha abandonado también la disciplina algecirista con una cariñosa despedida en su cuenta de Instagram.

El Algeciras CF de la temporada 2025-2026 está construyéndose desde hace poco y queda tiempo para despejar las lógicas cuestiones que se plantean en estos días. A partir de la firma de contrato del nuevo entrenador, una vez comunicada la lista de jugadores disponibles y quienes abandonan la disciplina albirroja, y confirmada alguna renovación como la reciente de Manín, las novedades irán sucediéndose.